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今明高溫炎熱飆36度 清明連假起變天恐連5天有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今明各地天氣穩地、高溫炎熱，西半部可達33、34度，氣象署今也發布高溫資訊，台南、高雄可能有36度高溫出現，降雨狀況較為零星。聯合報系資料照
今明各地天氣穩地、高溫炎熱，西半部可達33、34度，氣象署今也發布高溫資訊，台南、高雄可能有36度高溫出現，降雨狀況較為零星。聯合報系資料照

中央氣象署表示，鋒面遠離，今明各地天氣穩地、高溫炎熱，西半部可達33、34度，氣象署今也發布高溫資訊，台南、高雄可能有36度高溫出現，降雨狀況較為零星。清明連假起另一波鋒面擾台，天氣將轉變，周四起至下周一降雨機率提高，尤其周六至下周一可能有局部陣雨或雷雨發生機率。

氣象署技正羅雅尹表示，這兩天鋒面遠離，今天起各地天氣穩地，但清明連假受鋒面影響天氣又會有所轉變。這兩天主要天氣系統都較遠離台灣，台灣吹偏南風或西南風，白天氣溫回升，溫暖甚至偏熱，也因為水氣偏少，降雨情況較零星，華南地區未來有道鋒面逐漸形成，在清明假期逐漸南下影響台灣。

羅雅尹指出，未來一周天氣，今明天大致多雲到晴，下午靠近山區有零星降雨，風向轉為西南風，明天清晨、上午西南部沿海可能有零星短暫降雨，白天恢復多雲到晴。

她表示，清明假期前2天會有微弱鋒面通過，北部、東半部降雨機率提高，有局部短暫陣雨，中部山區也有陣雨。後2天又有一波鋒面，且水氣結構更好，周六至下周一各地降雨機率再提高，可能有局部陣雨或雷雨，天氣較不穩定，至於雷雨時間及區域屆時要看鋒面結構而定。

溫度方面，她指出，周四前各地白天都有30度以上，西半部可達33、34度，愈往中南部愈熱，氣象署今也發布高溫資訊，台南、高雄可能有36度高溫出現。周五鋒面影響雲量增多，白天高溫下降一些，北部轉涼，其他地區影響幅度較小。

羅雅尹也說，清明連假前天氣恢復溫暖，金門馬祖容易有濃霧，返鄉民眾要留意航班資訊。另外，這幾天白天溫暖偏熱，周三受西南風影響，台東有焚風發生機率；周三西南風較強，沿海地區也要留意較強陣風。

中央氣象署提供未來一周降雨分布。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周降雨分布。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周溫度趨勢。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周溫度趨勢。圖／氣象署提供

氣象署 高溫

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