全球林火頻傳 專家：國內燃料管理亟待加強

根據統計，台灣的森林火災高達97%源於人為因素，且極端氣候讓林火頻度及損害程度日趨嚴重，防災重點已由事後滅火轉化為事前預防。專家指出，極端氣候下林火日益嚴重，但台灣在燃料管理的概念與技術仍相當不足，若要減緩氣候變遷下的森林損失，燃料管理勢在必行。

台大森林環境暨資源學系副教授、國際氣候發展智庫（ICDI）理事長邱祁榮表示，引發森林野火的「三角」包含燃料、氧氣與熱源，這些都和極端氣候息息相關，而且野火帶來的大量碳排又加劇氣候變遷，可以說是惡性循環。就台灣來說，台灣的林火多屬人為所致，例如燒墾、遊憩用火不慎引起火災等，然而林火發生原因重在預防，燃料管理更是重中之重。

邱祁榮解釋，燃料主要分為輕型（例如乾草等）和重型（如枝條、樹幹等）兩種，以前者為例，步道兩側易燃的乾草等要預防性清除，美國等國家就是透過「以火防火」將乾燥的雜草燒掉，也就是做出隔離帶，預防性的把林火所需的燃料先消耗掉。

邱祁榮說，隨著極端氣候的加劇，森林野火只會加頻繁，政府部門除了各種承諾與倡議，更應強化森林保護的應對方案，燃料管理是技術，可惜台灣這樣的概念仍需加強。

中研院地球所兼任研究員汪中和表示，人類生活與經濟行為擴展太快，以至於大量森林遭到侵占，一旦發生林火，擴展到森林邊緣的社區就會受到第一波衝擊，「人類面對暖化只能被動因應，但我們可以和森林保持安全距離，火源問題也必須降低」。

汪中和說，暖化帶來的高溫和乾旱讓林木的生長受到抑制，根據外國研究指出，高溫缺水下植物會進行「光呼吸作用」，也就是大量消耗氧氣並排放二氧化碳，不只抵銷了光合作用的固碳效果，反而還加劇了全球暖化。「我們正在越過全球平均升溫攝氏1.5度的門檻，一旦越過，溫度和乾旱的衝擊將會成倍成長」。