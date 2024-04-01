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彭啟明：中南部午後恐仍有雷雨 周四、周日鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
昨天北台灣上空對流雲系發展旺盛，北部地區出現強降雨伴隨春雷，入夜後民眾在滂沱大雨中通過馬路；這波雨勢持續到今天，明天起轉為晴朗穩定好天氣，但清明連假受另一波鋒面影響，中部以北將再度降雨。圖與文／侯永全
昨天北台灣上空對流雲系發展旺盛，北部地區出現強降雨伴隨春雷，入夜後民眾在滂沱大雨中通過馬路；這波雨勢持續到今天，明天起轉為晴朗穩定好天氣，但清明連假受另一波鋒面影響，中部以北將再度降雨。圖與文／侯永全

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天鋒面帶來局部雷陣雨，今晨已過北部，降雨機會降低。但午後仍要注意，尤其中南部，陣雨或雷雨機會高，對流雲系活躍。夜晚起，隨鋒面減弱，各地天氣逐漸穩定。

彭啟明說，明日起至周三，偏南風帶來晴多雲天氣，午後山區可能短暫雨。中南部注意高溫，內陸可能極熱。

周四清明連假起，新鋒面可能影響北宜花地區，帶來涼爽雨勢。中南部繼續晴熱。長途出遊需留意當地氣象。下周日收假日鋒面可能通過，各地短暫陣雨。連假出遊，天氣變化大，務必隨時關注最新氣象信息。

天氣風險天氣分析師歐宗學指出，今天清晨鋒面通過北部地區，結構開始減弱，且環境風向也改變，對北部來說最不穩定的時間已經過去，後續還是有短暫雨機會，但像昨天那樣劇烈天氣發生機會降低許多。

但歐宗學指出，中南部雷陣雨發生機會仍高，不只是上午持續有對流雲系自海上移入，下午在陸地上也可能會有對流雲系發展影響，入夜以後隨著鋒面進一步減弱、南風增強，不穩定區域往台灣北方移動離開，屆時各地逐漸恢復穩定天氣。

歐宗學指出，明天到周三大氣偏乾穩定，各地都是晴到多雲，午後山區附近才有較多雲量及零星短暫雨機會，氣溫比今天高許多，尤其中南部內陸可能會有極端高溫發生。

清明連假從周四開始，歐宗學指出，天氣型態再次改變，鋒面系統再次生成並接近，在台灣北方海面至北部陸地一帶徘徊，北部、宜花等地區雲量較多並有短暫雨機會，氣溫稍轉涼一些；中南部穩定許多，晴到多雲且高溫炎熱，南北之間有氣溫差異，。

歐宗學說，連假最不穩定的時間在周日的收假日，鋒面有機會通過為各地帶來短暫陣雨，從預報資料來看雨勢不像昨天跟今天這麼劇烈，但行車仍可能會有影響，提醒大家注意交通安全。

連假 高溫

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