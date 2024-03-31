受鋒面影響天候不佳 桃園機場2.5小時內10航班轉降

鋒面接近，中央氣象署發布大雨特報，今天（31日）基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣等地有局部大雨發生的機率，民眾應注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。機場公司表示，桃機受氣候影響，自15時33分起至18時00分已有8架航機轉降高雄小港機場，另有2架航機轉降大陸機場。

機場公司指出，由於今天的天候普遍不佳，北部地區有大片雷雨胞生成影響，造成航機大幅度偏航躲避天氣，以及部分時段無法順利起降，桃園機場自15時33分起至18時00分已有8架航機轉降高雄小港機場，為峇迪航空OD881、深圳航空ZH9073、星宇航空 JX712、長榮航空BR398、台灣虎航IT237、樂桃航空MM927、菲律賓皇家航空RW257、中華航空CI5686（貨機）；另有2架航機轉降大陸機場，為中國國際航空CA195 轉降浦東機場、中國東方航空MU5001 轉降溫州機場。

機場公司說明，預期本日天候仍持續不穩定，為確保飛航安全，航管單位將持續協調日本、香港及馬尼拉飛航情報區實施流量管制，並機動視情況妥適調整。旅客及接機民眾請隨時注意天候影響航班異動資訊，如有航班問題敬請洽詢航空公司。