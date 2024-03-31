帶外客遊台特定景點 觀光署再補助業者「每人次可獲500元」

吸引外籍旅客來台，交通部觀光署表示，今年持續編列800萬元，估提供8000人次補助，由業者規畫3天2夜以上行程，帶外籍旅客遊台，涵蓋國際魅力景區等範圍，可領取每名旅客的500元補助，指定景點或離島另有加碼補助，4月起開放業者申請。

觀光署指出，去年公布《推動全球市場來台優質行程獎助實施要點》，補助業者規畫3天2夜以上行程，帶外籍旅客遊台灣。觀光署表示，今年補助經費仍為800萬元，旅客入境日期為4月至10月，且行程需在3天2夜以上，4月起開放業者申請，約可提供8000人次補助。

根據《推動全球市場來台優質行程獎助實施要點》，業者安排的旅行團行程中，包含國際魅力景區、觀光圈、多元主題旅遊推薦行程的樂活之旅、美食之旅、文化之旅、生態之旅、鐵道之旅、海灣旅遊等8項範圍，就可領取每名旅客500元補助。

觀光署表示，若業者在行程中安排旅客造訪國立故宮博物院、兩廳院等指定的大型文化設施體驗、客家文化體驗、原民文化體驗、農業旅遊體驗、觀光工廠體驗、任一國家公園、任一森林遊樂區、國軍退除役官兵輔導委員會管理的高山農場，補助可加碼每名200元。

此外，若造訪觀光署推薦的花蓮縣或台東縣景點、離島、搭乘航班飛往恆春機場、利用國內段海上運具等，則加碼每名300元。