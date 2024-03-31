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雷雨胞致桃園瞬間大雨 旅客驚見桃機一航廈「屋頂漏水」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗以北恐有瞬間大雨、雷擊及強陣風等情況發生。今天上午7時許，桃機第一航廈出境管制區內發生局部零星滲漏情形，約上午8時恢復現場。圖為桃機一航廈外觀。記者黃仲明攝影
中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗以北恐有瞬間大雨、雷擊及強陣風等情況發生。今天上午7時許，桃機第一航廈出境管制區內發生局部零星滲漏情形，約上午8時恢復現場。圖為桃機一航廈外觀。記者黃仲明攝影

桃園市大園地區上午7時許有短時間大量降雨，受瞬間大雨影響，有旅客發現桃機第一航廈出境管制區內發生漏水的情況。對此，機場公司表示，桃園機場今天（31日）上午7時20分至8時20分發布雷雨警報，一小時內即累積17.8毫米降雨，因短時間大量降雨致航廈局部零星滲漏情形。

機場公司指出，第一線同仁獲報後立即動員維護廠商及值班同仁至現場進行排除，約上午8時恢復現場。機場公司因應汛期來臨持續檢視設施防滲排水措施，並針對相關區域提高巡檢頻率以確保排水正常。

台灣地區受到鋒面接近影響，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗以北有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

中央氣象署針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時45分。天氣風險公司總經理彭啟明今晨在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，雷雨胞接近中，早上活動要多注意雨勢及閃電對流發展；聽到雷聲請入室內。

桃園機場 漏水

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