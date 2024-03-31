脹氣不舒服如何緩解？ 食藥署教5招

暴飲暴食、攝取過多高油高糖的食物，可能會讓胃腸功能異常，導致脹氣、胃食道逆流等症狀，在排除病因的情況下出現脹氣情形，衛福部食藥署指出，民眾可透過避免吃入過量食物，或減少攝取澱粉含量高、不易消化的食物或經發酵製成的食物等方式改善；如果已經感到不適，建議先停用咖啡、酒、乳製品、碳酸飲料、高油高糖食物等。

食藥署「藥物食品安全週報」中指出，人體的消化道中都會存在氣體，這些氣體來自於吞嚥時吞下空氣、受到食物種類的影響、或食物消化分解過程造成的氣體，身體會透過打嗝或放屁的方式適度排放。

但若過於大量、無法正常排出，就會產生脹氣，讓人感到腹脹不適、噁心、嘔吐，甚至腹部痙攣、絞痛，食藥署表示，暴飲暴食、攝取過多高油高糖的食物，可能會讓胃腸功能異常，導致脹氣、胃食道逆流等讓人不適的症狀，不僅影響生活品質，更可能會發生症狀持續或加劇。

食藥署說，如因疾病造成脹氣，就要就醫獲得正確且有效的治療；若排除病因性原因，可藉由最基本的飲食習慣來做緩解，也可諮詢藥師使用緩解脹氣的非處方藥，這類緩解脹氣的成分如Dimethicone、Simethicone，作用像界面活性劑，用來降低氣泡的表面張力，讓消化道中的氣泡張力改變，氣泡就會比較容易破裂，並藉由打嗝或放屁排出，進而減緩脹氣不適。

此外，非病因性的脹氣，可從以下5種飲食調整方式進行：

1.避免吃入過量食物：每餐盡量不要吃太飽或過量，可以減少氣體產生；當脹氣不舒服時，也可以考慮適量減少進食的份量。

2.避免食用產氣的食物：產氣性食物種類多，包含澱粉含量高的食物、不易消化的食物、或經發酵製成的食物，應依照自身體質，減少食用容易脹氣的食物；如果已經感到不適，建議先停用咖啡、酒、乳製品、碳酸飲料、高油高糖食物等。

3.避免吃東西時吃入過多空氣：用餐時盡量減少交談，而細嚼慢嚥也可減少脹氣產生。

4.適度運動以促進腸胃蠕動：建議做伸展、瑜伽、散步等舒緩運動，以達到幫助消化、緩解脹氣的功效，但要避免飯後做激烈運動，否則會得到反效果。

5.養成規律排便習慣：肚子累積太多糞便時，會感到脹氣不適，養成固定時間排便，有助於腸胃蠕動。