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小林製藥紅麴案 專家：軟毛青黴酸資料少待釐清

中央社／ 台北30日電
日本小林製藥的紅麴保健食品導致民眾出現腎病症狀，自主下架，並呼籲已購買者停止服用。圖／取自小林製藥Ｘ
日本小林製藥的紅麴保健食品導致民眾出現腎病症狀，自主下架，並呼籲已購買者停止服用。圖／取自小林製藥Ｘ

日本小林製藥紅麴案，檢出軟毛青黴酸。毒物專家今天表示，醫學上對軟毛青黴酸了解不多，僅知是種抗生素、細胞實驗看到輕微毒性，但每日容許攝取量、半衰期等資料一片空白。

日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病問題，截至3月28日晚間10時，死亡案例5人、住院案例114人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架，並公告於衛生福利部食品藥物管理署官網。

日本厚生勞動省昨天透露，小林製藥的保健品中含有名為「軟毛青黴酸」（暫譯）（Puberulic Acid）的未預期物質，是由青黴菌生成的天然化合物，具抗生物質特性，「毒性相當高」且效果幾乎可以到抗瘧疾程度，目前不清楚產品為何會含有這種物質，也不知道如何影響腎臟。

這項罕見物質究竟從何而來引發關注，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今天接受媒體電訪說明，醫學上對軟毛青黴酸這項化合物的了解不多，只知道算是種抗生素，開發用來對抗治療瘧疾，但還沒有變成真正的藥物。

除此之外，顏宗海表示，包括每日容許攝取量（ADI）、半衰期、如何代謝等，幾乎沒有相關資料，可說是一片空白，至於外媒報導毒性高的部分，學術上也僅看到細胞實驗有輕微細胞毒性。

他強調，紅麴產品製作發酵過程，不應該出現這項化合物，到底身故與住院民眾是否與軟毛青黴酸相關，仍有待查證。

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