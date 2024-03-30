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吶喊「禁行惡法應廢除」 機車路權團體今晚立法院遊行

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣機車路權促進會今晚在立法院外舉辦「路邊臨停不放任，禁行惡法應廢」遊行。圖／台灣機車路權促進會提供
台灣機車路權促進會今晚在立法院外舉辦「路邊臨停不放任，禁行惡法應廢」遊行。圖／台灣機車路權促進會提供

行政院日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，10項罰鍰1200元以下微罪不開放檢舉、記點，台灣機車路權促進會認為此修正間接影響機車族，今晚將在立法院外舉辦「路邊臨停不放任，禁行惡法應廢除」遊行，盼取消禁行機車道與強制兩段式左轉；機車行駛禁行機車道及正常左轉不檢舉、記點。

台灣機車路權促進會表示，真正應該被政府看見並優先處理的，是全台1千多萬名機車用路人 ，若政府的方向是要開放所有道路的路側都能停車，更不應該把機車趕到未來會更複雜、危險的外側車道。

促進會表示，此次修法通過後，可能造成紅線、黃線車輛違停、上下客、上下貨，但現在內車車道祐畫上禁行機車，「難道機車遇到違停，就只能停下等對方開走？還是要報警等個1、2個小時，才能離開？」更凸顯機車路權解禁的必要性。

台灣機車路權促進會表示，今晚7時在立法院群賢樓外舉行「路邊臨停不放任，禁行惡法應廢除」路權小遊行，屆時將製作限定綁帶布條到現場發送。

交通部長王國材表示，機車路權已逐漸改善中，需要因地制宜，無法全面取消。10項微罪不開放民眾檢舉部份，下周公聽會大家討論。據了解，交通委員會已安排在4月3日下周三召開公聽會。

王國材說，機車行駛在禁行機車車道是違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第13款（機車不在規定車道行駛），屬民眾可檢舉的項目，罰鍰為600到1800元。機車不依規定左轉彎是違反條例第48條第2款（不依標誌標線指示行駛）， 也屬民眾可檢舉項目，罰鍰是600到1800元。這2項最高罰鍰都在1200元以上，因此暫時不考慮暫緩記點、檢舉。

機車族 王國材 記點 路權 車道 違停

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