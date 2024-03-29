聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明連假國1「這路段」易塞 中市府籲改走台74接國4
今年清明節連假4天，民眾出遊、掃墓將湧車潮。台中市交通局長葉昭甫表示，連假期間，國1豐原至大雅路段易塞車，建議民眾開車改走台74接國4，避開易壅塞路段，並鼓勵多搭乘公共運輸，民眾連假期間搭乘國道客運、台鐵及高鐵，10小時內轉乘台中市區公車享有基本里程免費。
葉昭甫表示，清明節連假很多民眾安排返鄉、掃墓、國內旅遊等行程，檢視歷年連續假期路況，進一步分析台中市高快速公路交通車流，研判國1豐原至大雅路段較易出現塞車，建議民眾規劃出遊、掃墓的行車路線，能改走台74接國4，彈性因應車潮與路線，避開易壅塞路段。
另外，國道中部路段，國1南向大雅至台中路段、北向大雅至豐原連假期間每日7至24時，國3北向中港系統至大甲連假期間每日13至24時，高公局將開放路肩供小型車行駛。市府與高公局也將視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整號誌時制，提升交流道周邊道路行車效率。
葉昭甫說，為鼓勵民眾多多搭乘公共運輸，市府配合交通部公路局公共運輸優惠措施，民眾連假期間搭乘國道客運、台鐵及高鐵，10小時內轉乘台中市市區公車享有基本里程免費。另外，搭乘國道客運享平日優惠或85折票價，詳細優惠及路線資訊請上公路局網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言