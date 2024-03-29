清明連假國1「這路段」易塞 中市府籲改走台74接國4

台灣每年出生人口銳減，高齡化人口遽增，全國救護能量趕不上與日驟增的救護需求，究其原因是民眾經常性酒醉路倒、無症狀民眾及非危急個案濫用救護資源所致。儘管目前全台已有11個縣市針對「不當使用救護車」者制定收費標準，但檯面上開罰收費的個案卻寥寥可數。 有基層說「不當使用」字義認定模糊，應全面以非危急個案認定才對，否則難以杜絕「救護車當計程車」濫用亂象，立法也會形同虛設。而有醫師則指出，為了杜絕救護車濫用，台北市消防局目前針對有些固定樣態採取收費，其收費標準是採用「台北市衛生局」所制訂的收費標準來收費，但他認為應該考慮跟衛生局收費標準脫鉤。...

2024-03-29 11:30