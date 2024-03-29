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清明連假國1「這路段」易塞 中市府籲改走台74接國4

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
今年清明節連假4天，民眾出遊、掃墓將湧車潮。圖／聯合報系資料照片
今年清明節連假4天，民眾出遊、掃墓將湧車潮。圖／聯合報系資料照片

今年清明節連假4天，民眾出遊、掃墓將湧車潮。台中市交通局長葉昭甫表示，連假期間，國1豐原至大雅路段易塞車，建議民眾開車改走台74接國4，避開易壅塞路段，並鼓勵多搭乘公共運輸，民眾連假期間搭乘國道客運、台鐵及高鐵，10小時內轉乘台中市區公車享有基本里程免費。

葉昭甫表示，清明節連假很多民眾安排返鄉、掃墓、國內旅遊等行程，檢視歷年連續假期路況，進一步分析台中市高快速公路交通車流，研判國1豐原至大雅路段較易出現塞車，建議民眾規劃出遊、掃墓的行車路線，能改走台74接國4，彈性因應車潮與路線，避開易壅塞路段。

另外，國道中部路段，國1南向大雅至台中路段、北向大雅至豐原連假期間每日7至24時，國3北向中港系統至大甲連假期間每日13至24時，高公局將開放路肩供小型車行駛。市府與高公局也將視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整號誌時制，提升交流道周邊道路行車效率。

葉昭甫說，為鼓勵民眾多多搭乘公共運輸，市府配合交通部公路局公共運輸優惠措施，民眾連假期間搭乘國道客運、台鐵及高鐵，10小時內轉乘台中市市區公車享有基本里程免費。另外，搭乘國道客運享平日優惠或85折票價，詳細優惠及路線資訊請上公路局網站查詢

台中市 國道客運 連假

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