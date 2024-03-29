【重磅快評】AI線上祭祖會影響清明掃墓文化？

清明是華人的重要日子，再忙也要返鄉掃墓、祭祖；兩岸都一樣，車船票難買，路上車流塞爆了，很辛勞的。這局面近年有些變化，由於AI創意介入，開發出AI線上祭祖，子孫不必塞車返鄉，打開電腦的AI介面，就能對著電腦祭祖：由於技術難度不高，收費便宜，需求增加很快，不禁讓人擔心會不會破壞華人慎終追遠的優質掃墓文化？

大陸AI產業的核心研發創始人原先不願涉足線上祭祖產品，意外投入後，發現只要意誠，AI一樣有慎終追遠的效果，因而投入研發，開發出幾階AI祭祖產品。最低階因子孫能提供的先人資料有限，可能只是靜態的遺照，因而AI能提供的仿生加值也極有限，可能只是電腦出現一張靜態圖像而已。

AI中階線上祭祖就多元、仿生多了！前提是子孫找到先人的聲音記錄，AI技術將先人的聲音結合圖像，線上祭祖至少是二元介面，祭祖的效果豐富得多。最高階的AI線上祭祖，是子孫能提供先人談話影片，可能是段講話，最好是發脾氣、吵架，AI仿生技術即能重建先人的思維，線上祭祖效果大增，子孫緬懷先人的心情，先人竟然能回應。當然，AI技術加值量大，收費也升高些，但相較奔波返鄉的花費是便宜得多，因此AI線上祭祖推出後相當震撼，也很受歡迎。

會不會以後清明不掃墓了？改為打開電腦拜拜就行了？現況因線上掃墓推出不久，還無法預知，但可確知影響成面應不是AI技術，而是文化、民俗的本身。對照剛結束的媽祖遶境活動，今年的香燈腳比去年又成長了許多，值得注意的，不是普羅信眾增加，是知識階層如教授、醫師、媒體人也投入遶境，以往旁觀遶境，很難理解信眾對媽祖的虔誠動力源出哪裡，實際現場觀察體會，尤其是十多天遶境苦行，身體的疲勞酵化遶境的觀察，截至目前，這些新投入的觀察者許多以後還要再來。

A1線上祭祖的投入，也可讓人們檢視實地上墳、慎終追遠的意義，以及份量，若是一樣感動，線上祭祖不太會影響祭祖的文化份量，若不是，就得繼續觀察，AI的衝擊難以預知。