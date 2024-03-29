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春雨可以期待？ 彭啟明：台灣附近周遭閃電對流旺盛

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天起水氣漸增，周末天氣不理想。聯合報系資料照
明天起水氣漸增，周末天氣不理想。聯合報系資料照

明天起水氣漸增，周末天氣不理想。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，印象中，每年329青年節前後發生雷雨的機會很高。今年春雨到目前偏少，但預期這周末、清明節有點不穩定了，台灣附近周遭閃電對流非常旺盛。

彭啟明表示，別以為春雨綿綿，有時候也會容易有極端的強降雨，除了注意相關預測，建議民眾稍微準備留意居家附近的排水，「不怕水淹也是基本功」。

近期天氣部分，他表示，今晨微弱鋒面已通過，帶來局部零星短暫雨，特別是北部和東南部近山區。白天各地以多雲為主，山區午後可能有短暫雨。溫度部分，北部、東北部約20-26度、中部21-30度、南部23-31度，無大變化。

今晚至明天隨水氣增多，西半部易有局部短暫雨或雷雨。彭啟明表示，明天中午後，北部降雨機會增，晚間可能有廣泛對流雲系發展。周日隨鋒面接近，全島天氣不穩定，注意短暫陣雨或雷雨。下周一鋒面影響持續至上午，午後天氣逐漸穩定，但午後山區仍可能有雨。

他說，下周二、周三風勢及水氣減少，天氣轉晴多雲，午後山區小雨機會。提醒民眾，最近幾天外出記得帶雨具，遇雷雨時找地方躲避。關注天氣變化，安排好周末活動。

彭啟明表示，每年329青年節前後發生雷雨的機會很高。預期這周末、清明節有點不穩定，台灣附近周遭閃電對流非常旺盛。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
彭啟明表示，每年329青年節前後發生雷雨的機會很高。預期這周末、清明節有點不穩定，台灣附近周遭閃電對流非常旺盛。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

彭啟明 風險

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