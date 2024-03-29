大甲媽4月5日起駕 氣象署再度合作鎮瀾宮推在地氣象服務

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月5日起駕，為期9天8夜。中央氣象署連續第12年與台中大甲鎮瀾宮合作，客製化量身提供在地氣象服務，出動行動氣象觀測車，沿途掌握天氣現況與提供即時訊息。

一年一度的大甲媽遶境活動，吸引大批信眾不畏風雨日曬徒步參與。中央氣象署表示，活動期間適逢天氣變化快速的春季，為服務參與信眾及工作團隊及早獲得天氣資訊，讓活動更安全便利，雙方持續合作加強氣象資訊服務。

氣象署表示，遶境去程大甲至西螺，由資深預報員帶領團隊深入遶境行列，與信眾直接交流，並了解信眾對氣象資訊需求。透過行動氣象觀測車，沿途掌握天氣現況與提供即時訊息，同時在劇烈天氣發生前，立即通知鎮瀾宮服務團隊。

此外，氣象署4月5日、8至9日及12日，分別在鎮瀾宮、新港旅客中心、新港分駐所、及花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊。除了由氣象署資深預報員在現場向信眾解說活動期間的天氣資訊之外，也透由LINE官方帳號，提供民眾加入好友、便可隨時秒查天氣。

另外，氣象署表示，活動期間至服務站掃碼加入好友及秒查天氣，即可獲得限量紀念品。