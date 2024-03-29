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清明連假最新天氣預報 賈新興：微弱鋒面+東北季風影響
近期天氣不穩定。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，跟昨天相比，今天資料預估周日至下周一鋒面前偏西南風仍有減弱趨勢，持續留意最新預報。短期氣候趨勢預測顯示，４月上旬後至4月底降雨逐漸趨少，氣溫仍偏暖。
天氣部分，賈新興表示，明天午後台中以北及南投有局部短暫雨，宜花亦有零星短暫雨。周日新竹以北有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨，午後高雄以北山區有局部短暫陣雨或雷雨。
他表示，下周一雲林以北沿海有局部短暫陣雨或雷雨，午後宜花山區亦有零星短暫雨。下周二午後南投以北山區有零星短暫雨，下周三午後北部山區有零星短暫雨。
4月4日清明連假，賈新興表示，下周四至4月7日受微弱鋒面及東北季風影響，其中下周四午後竹苗以北及中投山區有局部短暫雨，下周五新竹以北及宜花東有零星短暫雨，4月6日台中以北及宜蘭有局部短暫雨，午後台中以南山區亦有零星短暫雨。4月7日彰化以北有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
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