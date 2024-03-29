1張圖看周末天氣多惡劣 專家示警：避免山區活動

鋒面接近、水氣多。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，周末假期的天氣不太好，受到鋒面前方雲雨帶通過影響，各地都有下雨的機會，甚至出現局部雷雨現象；中部、北部可能出現局部較大雨勢，前往山區活動務必更加小心。

天氣風險公司說，今天受到鋒面通過後，微弱東北風到偏東風影響，迎風面北部、東半部雲量較多，偶局部短暫陣雨。中部、南部天氣穩定，多雲到晴。

溫度方面，北部、東部白天高溫24-27度，感受稍涼。中南部白天高溫30度以上，感受仍偏熱。夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫約20度上下，南部及花東空曠地區低溫21至23度。

周六另波鋒面逐漸接近台灣北部海面，天氣風險公司表示，鋒面前方有較多水氣移入，天氣漸趨不穩定。中北部、東北部有短暫陣雨機會，下午到晚間因熱力作用加入，對流發展可能相對旺盛一些，山區有局部雷雨，以及局部較大雨勢機會。晚間對流活動減弱，但仍有局部短暫陣雨。南部、花東地區受影響還不明顯，雲量偏多，偶有零星局部短暫陣雨。

溫度方面，周六氣溫變化不大，北部、東部高溫維持在24-27度，中南部高溫仍可到30度或以上。

周日鋒面位於台灣北部海面，天氣風險公司表示，鋒前雲雨帶水氣也是最多的一天。中北部、東北部有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，因為高空西南風較強，山區受地形抬升作用影響，雨量可能比平地要來得多。南部、花東地區也會有短暫陣雨或雷雨，雖然受影響程度可能比較小，但還是要多加留意。

溫度方面，天氣風險公司表示，周日降雨較明顯，但並沒有什麼冷空氣影響，因此溫度還是變化不大。北部、東部 高溫略降至23至26度，感受稍涼。中南部高溫略降至28至30度，感受偏暖。

下周一鋒面有北抬趨勢，不過，天氣風險公司表示，白天期間水氣仍多，中北部、東北部持續有短暫陣雨或雷雨，雨勢上來看將會比周日減小許多。南部、花東地區有局部短暫陣雨。晚間鋒面明顯往北移動，水氣減少，各地預估都會轉為多雲天氣。

下周一溫度方面有稍微上升的趨勢，北部、東部高溫24-27度，中南部又會有機會來到30度以上的高溫。

天氣風險公司表示，周日中北部地區降雨較為明顯，如果有安排外出計畫，可能要有雨天備案，到山區活動的話，也最好能暫時避免，以策安全。