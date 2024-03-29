翡翠水庫春雨300毫米 37年第3低

近來日月潭水情指標「9蛙」現蹤，北部、中部水情吃緊，經濟部昨在行政院報告「近期水情展望與因應作為」指出，全台水庫蓄水量足夠3個月以上公共用水，但因應後續農業用水需求，須加強關注石門、寶山等水庫。石門蓄水率昨已跌至31%，3月起台北翡翠水庫每天支援原水86萬噸給石門，如今翡翠水庫也面臨37年來第三枯旱的降雨紀錄，翡翠水庫管理局雖請外界放心，但也對水情吃緊備妥因應方案。

行政院發言人林子倫轉述閣揆陳建仁指示，依氣候變遷研究顯示，台灣未來不降雨的天氣將逐漸增多，一旦降雨，強降雨機率也會增加，部會應通力合作串接西部供水管網、開發多元水源。

水利署報告指出，各地降雨量偏少，水庫集水區降雨僅為歷年同期3到6成，桃園、新竹、苗栗、台中轉為提醒綠燈，須加強關注。尤其石門水庫蓄水率降到31%，比去年同期減4396萬噸，台灣目前處於枯水期後半段，石門、寶山、永和山、鯉魚潭等水庫要加強關注。

中央氣象局預估未來1季降雨正常至偏少。水利署表示，春耕整田雖已完成，但仍面臨枯水期末段用水挑戰。目前全台水庫蓄水率約3成到8成，須審慎因應。陳建仁也指示各部會應強化供水穩定與韌性。

翡管局長林裕益表示，今年春雨偏少，統計翡翠水庫集水區降雨量僅約300毫米，為歷年同期平均雨量的53%，是水庫營運37年來第三枯旱的降雨紀錄。所幸有效管控水位，水情保持良好，即使目前枯水期蓄水仍有77%，不僅供應台北各區用水無虞，還可支援石門供水，確保北台縣市供水穩定。

林裕益說，翡翠水庫已支援對外供水超過80天，累計援助逾6000萬噸，相當6座基隆新山水庫的蓄水量。但今年以來翡翠水庫集水區降雨也不理想，須審慎控管用水。