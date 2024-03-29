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健康你我他／居家環境改造 向塵蟎說再見

聯合報／ 文／林彩鳳（中市南屯）
過敏的原因很多，經檢測發現最糟的過敏原是塵蟎。首先從改善居家環境著手，為孩子準備吸鼻器、除濕機及空氣清淨機外，再添購專除塵蟎吸塵器，避免使用掃把減少塵埃飛揚。圖／林彩鳳提供
過敏的原因很多，經檢測發現最糟的過敏原是塵蟎。首先從改善居家環境著手，為孩子準備吸鼻器、除濕機及空氣清淨機外，再添購專除塵蟎吸塵器，避免使用掃把減少塵埃飛揚。圖／林彩鳳提供

台灣濕度高，每到春季就是惱人的「過敏」好發時節，家中兩位男孩從小有過敏體質，一旦過敏或感冒來襲，真是苦不堪言，一連幾天不斷的咳嗽、流鼻涕，臉上老是脹紅。

最怕半夜莫名高燒的情節上演，搞得我和先生手忙腳亂，常得抱孩子直奔醫院掛急診，幾個小時折騰下來，不僅隔天的班上不成，最終精神不振和小孩一起躺平。

過敏的原因很多，現在連孫子們也如實演出，經檢測發現最糟的過敏原是塵蟎，為了抵抗過敏持久戰，遂下定決心同步治療及防禦作戰。首先從改善居家環境著手，為孩子準備吸鼻器、除濕機及空氣清淨機外，再添購專除塵蟎吸塵器，各寢室勤以濕布擦拭，避免使用掃把減少塵埃飛揚。

此外，室內擺設力求簡潔，不置放生塵之物，像是絨毛玩偶或布製品等。保持室內空氣暢通，浴室乾爽、衣櫃內清潔，定期勤換洗寢具，床罩、被套、枕頭套及枕頭巾每周換洗，以免塵蟎滋生。

為了增強孩子們抵抗力，每天提供強肺的蔬果湯及健腸胃的益生菌。一到放假日就全家去爬山走古道，多曬太陽補充維生素D，或是到戶外公園設施運動增強體力。更提醒家人出門戴上口罩，回家務必先洗手的防範措施。

希望我持之以恆的努力，能提升家人的免疫系統，打造強健體質，不讓過敏原趁虛而入。

口罩 家人 過敏原

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