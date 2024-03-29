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健康主題館／營養密度高 奇異果療癒好滋味

聯合報／ 記者楊孟蓉／紐西蘭報導
奇異果營養密度高，被譽為營養小金礦，研究顯示還可以提升幸福感。記者楊孟蓉╱攝影
奇異果營養密度高，被譽為營養小金礦，研究顯示還可以提升幸福感。記者楊孟蓉╱攝影

奇異果營養密度高，被譽為營養小金礦，富含維生素C、維生素E、膳食纖維、奇異酵素、葉酸，天然抗氧化劑「花青素」，具備低腹敏、低升糖等特性。但是，除了健康效益以外，吃奇異果還可以提升幸福感。

根據澳洲阿德萊德（Adelaide）大學的一項心理健康研究，受試者每天食用兩顆黃金奇異果，四周後相較於沒有食用者，情緒干擾明顯降低、活力則是明顯提升。

另一項針對維生素C含量低的成年人做的活力研究顯示，每天食用兩顆黃金奇異果，維持八周後，總情緒干擾降低、疲勞感減輕，研究也發現，受試者的幸福感和活力都明顯提升。

綠奇異果 可幫助排便

目前台灣市售奇異果，主要分為綠奇異果、黃金奇異果兩大類，近年還新開發紅奇異果，每一種顏色的奇異果有不同的特色，營養含量也不同。

營養小金礦綠奇異果富含膳食纖維，根據EFSA歐洲食品安全局的健康聲明，每天吃兩顆綠奇異果，對調節消化系統有很大幫助，腸道蠕動比較高，規律性食用綠奇異果，可以幫助正常排便。

黃金奇異果 增免疫力

黃金奇異果富含大量維生素C，因為人體無法產生維生素C，需透過飲食攝取，奇異果是很好的選擇，尤其黃金奇異果維生素C含量豐富，還含有維生素E、葉酸，具高營養密度。研究顯示，可幫助皮膚健康、增強免疫力、提升抗氧化狀態，同時也是輔助神經系統的關鍵因子。

紅奇異果 近年新品種

紅奇異果是近兩年新開發的品種，產期約在每年三、四月。今年紅奇異果只有進口至台灣、香港、日本、新加坡以及中國等五個地區，台灣預計三月底或四月初可買到，但因產量較少，大約一個月時間就會銷售完畢，想要嘗鮮的人可別錯過。

早餐一顆 助血糖維持

奇異果不但含豐富營養，也具備低升糖特性，因為膳食纖維含量很高，可以守住身體裡水分，使消化變慢、糖分的分解速度趨緩。

營養師孫語霙表示，台灣人早餐習慣吃鐵板麵、漢堡、燒餅油條等，以碳水化合物為主，明顯缺乏蔬果，如果餐後增加一顆奇異果，能夠增加膳食纖維、維生素C等營養素，讓整體飲食均衡度更高，長期下來有助血糖維持。

三種奇異果營養比一比 製表╱楊孟蓉
三種奇異果營養比一比 製表╱楊孟蓉

早餐 黃金

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