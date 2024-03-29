HPV疫苗公費接種 擬納國中男

ＨＰＶ（人類乳突病毒）已證實會導致子宮頸癌、外陰癌及頭頸癌等多種癌症，目前以男性居多的頭頸癌正快速上升，日前跨黨派立委呼籲衛福部，應將國中男生納入公費ＨＰＶ疫苗接種政策。衛福部國健署表示，全面接種政策已進行規畫，一年經費約需四點七億元，最快明年上路。

公費ＨＰＶ疫苗接種政策涉及男女平權議題，之前病友團體與跨黨派立委舉行「政策不偏心男女齊防癌」記者會，呼籲政府重視。國民黨立委楊瓊瓔在立法院總質詢時指出，美國卅年來ＨＰＶ導致的頭頸癌已從一成六三成長到七成，台灣約占三成，每年口咽癌增加百分之六點九，男女應共同接種ＨＰＶ疫苗，當場獲政府允諾支持。

政府提供國中女生接種公費ＨＰＶ疫苗實行多年，國健署癌症防治組長林莉茹表示，自一○七年十二月，國健署全面補助國中女生接種ＨＰＶ疫苗，統計一○七至一一○年入學國中女生，完整接種兩劑涵蓋率從七成五成長到近九成一。

是否應將國中男生納入公費補助？國健署癌症防治組簡任技正謝佩君表示，目前編列預算作業持續進行，努力爭取相關經費，最快明年取得執行經費。目前每年入學國中男生約十至十一萬人，每人完整接種需要兩劑，預估疫苗費用需要四點一五億元，若加上接種人力、行政費用等，合計需要四點七億元。

謝佩君說，目前預計採取「兩性平等」的方式，比照女生，國二上學期打第一劑，下學期第二劑，男女施打時程並行；而國中女生只要畢業前都可以補打ＨＰＶ疫苗，男生的公費疫苗接種也希望比照辦理。

目前國中男生公費接種ＨＰＶ疫苗由地方政府自行辦理，六都中只有台北市政府納為政策。近來，新北市及台中市議員對此議題也相當關心，對於中央將推行全面接種政策，全台人口數最多的新北市衛生局指出，將全力配合。

台中市衛生局保健科科長湯澡瑛指出，衛生局長曾梓展是耳鼻喉科醫師，了解ＨＰＶ也是頭頸癌的高風險因子，公費ＨＰＶ男性接種政策應該是全國性的，大家一起推動，至於是否比中央提早一年推行，目前全台中市國二生約一萬三千人，大概需要經費六千萬元，將積極爭取預算，與中央雙管齊下。