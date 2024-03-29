聽新聞
test
0:00 / 0:00

HPV疫苗公費接種 擬納國中男

聯合報／ 記者鄒尚謙蔡怡真／台北報導
衛福部編列預算為國中男學生接種公費ＨＰＶ疫苗，最快明年上路。圖為嘉義市政府去年補助該市國中男學生公費接種，創全國之先。本報資料照片
衛福部編列預算為國中男學生接種公費ＨＰＶ疫苗，最快明年上路。圖為嘉義市政府去年補助該市國中男學生公費接種，創全國之先。本報資料照片

ＨＰＶ（人類乳突病毒）已證實會導致子宮頸癌、外陰癌及頭頸癌等多種癌症，目前以男性居多的頭頸癌正快速上升，日前跨黨派立委呼籲衛福部，應將國中男生納入公費ＨＰＶ疫苗接種政策。衛福部國健署表示，全面接種政策已進行規畫，一年經費約需四點七億元，最快明年上路。

公費ＨＰＶ疫苗接種政策涉及男女平權議題，之前病友團體與跨黨派立委舉行「政策不偏心男女齊防癌」記者會，呼籲政府重視。國民黨立委楊瓊瓔在立法院總質詢時指出，美國卅年來ＨＰＶ導致的頭頸癌已從一成六三成長到七成，台灣約占三成，每年口咽癌增加百分之六點九，男女應共同接種ＨＰＶ疫苗，當場獲政府允諾支持。

政府提供國中女生接種公費ＨＰＶ疫苗實行多年，國健署癌症防治組長林莉茹表示，自一○七年十二月，國健署全面補助國中女生接種ＨＰＶ疫苗，統計一○七至一一○年入學國中女生，完整接種兩劑涵蓋率從七成五成長到近九成一。

是否應將國中男生納入公費補助？國健署癌症防治組簡任技正謝佩君表示，目前編列預算作業持續進行，努力爭取相關經費，最快明年取得執行經費。目前每年入學國中男生約十至十一萬人，每人完整接種需要兩劑，預估疫苗費用需要四點一五億元，若加上接種人力、行政費用等，合計需要四點七億元。

謝佩君說，目前預計採取「兩性平等」的方式，比照女生，國二上學期打第一劑，下學期第二劑，男女施打時程並行；而國中女生只要畢業前都可以補打ＨＰＶ疫苗，男生的公費疫苗接種也希望比照辦理。

目前國中男生公費接種ＨＰＶ疫苗由地方政府自行辦理，六都中只有台北市政府納為政策。近來，新北市及台中市議員對此議題也相當關心，對於中央將推行全面接種政策，全台人口數最多的新北市衛生局指出，將全力配合。

台中市衛生局保健科科長湯澡瑛指出，衛生局長曾梓展是耳鼻喉科醫師，了解ＨＰＶ也是頭頸癌的高風險因子，公費ＨＰＶ男性接種政策應該是全國性的，大家一起推動，至於是否比中央提早一年推行，目前全台中市國二生約一萬三千人，大概需要經費六千萬元，將積極爭取預算，與中央雙管齊下。

疫苗 衛生局

延伸閱讀

婦人打莫德納猝死申請補償卻遭拒 法院今判衛福部「應准予救濟」

東洋進擊 新品連發

東洋法說會／總座侯靜蘭：未來抗癌、抗生素、疫苗將推十項新品

流感疫苗預估1個月內打完 疾管署籲2類人速打XBB疫苗

相關新聞

中研院山區氣候速度估算模式 全球首創

全球氣候持續暖化，但因山區缺乏長期運作的氣象觀測站，讓山區氣候變化難以量化，中研院研究團隊透過熱力學原理、氣候資料庫，不...

小林紅麴案 日本再添2死

日本ＮＨＫ報導，疑服用小林製藥紅麴保健食品而亡的消費者新增兩人，合計四人死亡。國內有兩家業者曾輸入該公司紅麴原料，昨也傳...

人工生殖法 藍白推代孕合法化

「人工生殖法」草案修法可能促成立院藍白合作。推動代理孕母多年的民眾黨立委陳昭姿明確表態，支持國民黨立委陳菁徽所提出的人工...

代理孕母：立法才能避免剝削

「Lily」今年卅一歲，已生育過三胎，第三胎即是接受代孕委託，在美國替一對委託夫妻產下一名寶寶。衛福部準備進行人工生殖法...

幼照法漏洞 各地幼兒園出現「半個班」亂象

現行幼兒園每班通常有兩名教保服務人員，讓老師或教保員可以互相支援，不過全教總近期接獲反映，指不少縣市新增幼兒園時，會採「...

HPV疫苗公費接種 擬納國中男

ＨＰＶ（人類乳突病毒）已證實會導致子宮頸癌、外陰癌及頭頸癌等多種癌症，目前以男性居多的頭頸癌正快速上升，日前跨黨派立委呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。