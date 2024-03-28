全台慢性失眠症盛行率11.3% 中醫師：睡前兩小時別用3C

不少人長期為失眠所苦，甚至苦無解方，中醫師指出，長期失眠對身心都會造成影響，建議可用中藥和針灸調理五臟六腑，提醒晚餐後禁喝含咖啡因飲食，睡前2小時不用3C，透過改變作息及飲食遏止失眠。

台南柳營奇美醫院中醫部醫師沈祐任說，全台慢性失眠症盛行率11.3%，醫學建議，人類每天建議睡眠時間約6至8小時，成長中孩童則為8至10小時，以國人民平均壽命約80歲計算，人的一生中約25年都是在睡覺。然而現代人工作忙碌、生活壓力大，睡眠不足、淺眠多夢甚至失眠日益頻繁。

沈祐任指出，從中醫角度來看，睡眠與五臟六腑有很大關係，任何一個臟腑功能失常，都可能造成失眠問題。

他進一步指出，中醫採辯證論治來治療各類型的失眠，首先「心火亢盛」的失眠可能伴隨著平時容易心浮氣躁、躁擾不安，治療首重清心火安神，方劑可選用清心蓮子飲為主方；針灸可選用神門穴、內關穴來穩定心神。

沈祐任提到，要遠離失眠，除中藥及針灸協助，要維持規則睡眠作息；即使前一晚沒睡好，隔天仍要定時起床，才能養成規律睡眠型態；若在床上躺了20至30分仍無法入睡，可起身做些溫和活動，直到想睡再上床。

他指出，要降低失眠，應避免午睡或午睡不超過半小時，晚餐後禁喝咖啡、茶、可樂、菸酒，平時維持規律運動，但避免於睡前3至4小時內做劇烈運動，才能有較好睡眠。