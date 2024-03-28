晶鼎焚化爐BOT案說明會「有瑕疵」 環境部要求擇期另開

今年3月14日晶鼎綠能科技股份有限公司辦理「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫BOT案」公開說明會，環境部認為會場管理、人員意見發言處理等程序有相當瑕疵，要求晶鼎公司應再另行辦理公開說明會。

環境部環管署表示，晶鼎BOT案為環境部列管的環評開發案件，於2023年3月29日環評監督時發現該案有違反環評法情事，並已依規定處分30萬元，目前晶鼎公司已自行拆除違規建築部分。

環管署指出，在今年3月14日所辦理的公開說明會，經檢視各方所提資料後，認為會場管理、人員意見發言處理等等項目有所瑕疵，未能達「環境影響評估公開說明會作業要點」的精神與規定，因此請晶鼎公司應再另行辦理公開說明會，如晶鼎公司後續未依法踐行環評程序逕自進行施工作業，將依法處分。

環管署強調，公開說明會只是晶鼎BOT案眾多程序之一，晶鼎公司後續仍需依法規要求取得各機關許可，完備程序後才可再續行開發作業，其開工也應依環評法相關規定，於施工前30日通知主管機關及目的事業主管機關，並於施工前辦理公開說明會，並持續強化落實地方溝通機制，緩解民眾疑慮以完善企業社會責任。