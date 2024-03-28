百歲嬤置換髖關節…術前走路卡卡 術後可爬5層樓

嘉義有名高齡近百歲的黃姓婦人，走路卡卡痛到無法爬樓梯上頂樓拜祖先，日前因摔跤到嘉基就診，經骨科部關節重建科醫師蔡廷謙檢查後因髖關節股骨頸骨折，須進行人工髖關節置換；接受「正前開微創人工髖關節置換術」手術後，隔日即能下床活動，3天出院回家還能登上住家5樓，讓病人與家屬感到驚喜。

醫師蔡廷謙表示，有別於傳統側躺的姿勢進行手術，新式正前開微創人工髖關節置換術，讓患者平躺進行手術，能準確掌握病人雙腿長度，避免術後長短腿的後遺症；加上正面手術，藉由從肌肉與肌肉之間的縫隙間進入髖關節，不會傷到肌肉與肌腱，更容易確認置入人工髖關節的位置，確保手術的成功率，術後當天幾乎就能下床，不僅傷口小、疼痛少、復原更快，大幅減少術後疼痛、跛行及助行器使用時間，也降低日後脫臼的風險。

蔡廷謙說，據統計目前美國已有超過50%的骨科醫師使用正前開髖關節置換手術，而嘉基完成此項手術已超過百例，今年更引進雲嘉第一台「正前開髖關節置換專用腳架」在手術時作為輔助，這種手術腳架是一個支撐架，會依每個患者的個別情況和需求進行調整並固定患者的髖關節，透過腳架的使用，可以更精確地定位，以確保手術過程中的準確性和成功率，過程未切斷肌肉，就可將髖關節顯露得更清楚，同時術中可以X光確認人工關節假體位置，大幅減少術後長短腳的比率。

哪些狀況需要進行人工髖關節置換手術呢？蔡廷謙表示，最常見的是退化性髖關節炎，多發生於60歲以上患者，因正常老化或是過度使用造成軟骨磨損，加上骨頭之間相互摩擦、引起疼痛和活動困難；另外像股骨頭缺血性壞死，常見於40歲左右患者，因長期喝酒過度或使用類固醇，導致股骨頭血液供應被阻斷，骨細胞缺乏養分，在負重部位產生塌陷，股骨頭逐漸變形，髖關節崩塌，最後導致病變壞死，令人疼痛難耐；其他包括外傷骨折後的創傷後關節炎或髖關節發育不全，造成的退化性關節炎也可能會需要進行關節置換；60歲以上股骨頸骨折完全移位患者，需進行半人工髖關節置換手術，也可使用正前開入路進行置換。