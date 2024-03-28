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百歲嬤置換髖關節…術前走路卡卡 術後可爬5層樓

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
手術前、後照。圖／嘉義基督教醫院提供
手術前、後照。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義有名高齡近百歲的黃姓婦人，走路卡卡痛到無法爬樓梯上頂樓拜祖先，日前因摔跤到嘉基就診，經骨科部關節重建科醫師蔡廷謙檢查後因髖關節股骨頸骨折，須進行人工髖關節置換；接受「正前開微創人工髖關節置換術」手術後，隔日即能下床活動，3天出院回家還能登上住家5樓，讓病人與家屬感到驚喜。

醫師蔡廷謙表示，有別於傳統側躺的姿勢進行手術，新式正前開微創人工髖關節置換術，讓患者平躺進行手術，能準確掌握病人雙腿長度，避免術後長短腿的後遺症；加上正面手術，藉由從肌肉與肌肉之間的縫隙間進入髖關節，不會傷到肌肉與肌腱，更容易確認置入人工髖關節的位置，確保手術的成功率，術後當天幾乎就能下床，不僅傷口小、疼痛少、復原更快，大幅減少術後疼痛、跛行及助行器使用時間，也降低日後脫臼的風險。

蔡廷謙說，據統計目前美國已有超過50%的骨科醫師使用正前開髖關節置換手術，而嘉基完成此項手術已超過百例，今年更引進雲嘉第一台「正前開髖關節置換專用腳架」在手術時作為輔助，這種手術腳架是一個支撐架，會依每個患者的個別情況和需求進行調整並固定患者的髖關節，透過腳架的使用，可以更精確地定位，以確保手術過程中的準確性和成功率，過程未切斷肌肉，就可將髖關節顯露得更清楚，同時術中可以X光確認人工關節假體位置，大幅減少術後長短腳的比率。

哪些狀況需要進行人工髖關節置換手術呢？蔡廷謙表示，最常見的是退化性髖關節炎，多發生於60歲以上患者，因正常老化或是過度使用造成軟骨磨損，加上骨頭之間相互摩擦、引起疼痛和活動困難；另外像股骨頭缺血性壞死，常見於40歲左右患者，因長期喝酒過度或使用類固醇，導致股骨頭血液供應被阻斷，骨細胞缺乏養分，在負重部位產生塌陷，股骨頭逐漸變形，髖關節崩塌，最後導致病變壞死，令人疼痛難耐；其他包括外傷骨折後的創傷後關節炎或髖關節發育不全，造成的退化性關節炎也可能會需要進行關節置換；60歲以上股骨頸骨折完全移位患者，需進行半人工髖關節置換手術，也可使用正前開入路進行置換。

蔡廷謙強調，運用微創手術，讓組織破壞少、降低疼痛感與縮短恢復期是現在手術趨勢，民眾若有髖關節退化、股骨頭缺血性壞死或是髖關節骨折，造成疼痛的情形，建議應與醫師詳細討論。

嘉基骨科蔡廷謙醫師說明人工髖關節的構造。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基骨科蔡廷謙醫師說明人工髖關節的構造。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基骨科部關節重建科醫師蔡廷謙說明正前開髖關節置換專用腳架使用方式。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基骨科部關節重建科醫師蔡廷謙說明正前開髖關節置換專用腳架使用方式。圖／嘉義基督教醫院提供
使用正前開髖關節置換專用腳架輔助手術進行。圖／嘉義基督教醫院提供
使用正前開髖關節置換專用腳架輔助手術進行。圖／嘉義基督教醫院提供

微創手術 患者 醫師

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