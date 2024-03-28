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「現行法規偏向人工生殖技術改革」綠委籲代孕立專法

中央社／ 台北28日電
民進黨立法委員洪申翰今天在公聽會上表示，代理孕母議題有更多權力、倫理需要更細膩去完成界定，現在法規偏向人工生殖技術改革，期盼代孕設立專法，細緻管理。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法委員洪申翰今天在公聽會上表示，代理孕母議題有更多權力、倫理需要更細膩去完成界定，現在法規偏向人工生殖技術改革，期盼代孕設立專法，細緻管理。圖／聯合報系資料照片

衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母單身人工生殖合法等，今天舉行第2場公聽會，衛福部次長周志浩說，拚上半年擬出草案；有立委呼籲代孕設專法細緻管理。

民進黨立法委員洪申翰今天在公聽會上表示，代理孕母議題有更多權力、倫理需要更細膩去完成界定，現在法規偏向人工生殖技術改革，期盼代孕設立專法，細緻管理，現階段許多立法委員確實有傾向分開處理，以單身女性、同性配偶優先趨勢。

洪申翰說，確實看到很多有需求的女性，對時間感極大壓力，每分每秒都相當難捱，這就是人工生殖法草案應該儘速送入立法院、通過的原因，代理孕母議題需要有更多時間認真面對，「這不是全然絕對反對」。

與會的部分民間團體也提出代孕與人工生殖法脫鉤的建議，如婦女新知、台灣女人連線等，台灣女人連線秘書長陳書芳說，台灣對性別議題改變很大，代理孕母確實應該被充分討論、溝通，但擔心國際經驗發現，較多孕母家境不好，健康風險轉嫁到弱勢女性是不樂見的。

台灣同志諮詢熱線協會主任林昱君有不同見解，她說，贊成開放單身女性、同性伴侶適用人工生殖法，更不應該擱置代理孕母討論，面對公聽會過程許多民團提到「少數人犧牲多數人權利」的說法，非常不公平，若社會上都以此論點出發，反而很多人的權利不會被保障。

周志浩在公聽會中場休息期間接受媒體聯訪時表示，這次公聽會接受團體、個人報名發言，網站上表達意見也會一併考慮，「我們虛心接納意見，沒有立場」，將儘速整理首場與第2場內容，舉行專家會議，匯集出草案內容，努力上半年擬出草案，盡快送入行政院。

面對代孕與人工生殖法脫鉤、代孕專法等建議，周志浩表示，公聽會中確實有很多聲音傾向可以有些對象先進行、有些對象晚一點開放，「我們尊重所有價值選擇」，將依循民主機制處理，由立法院內人民選出得民意代表，民意決定台灣社會該往哪個方向走。

代理孕母 單身 洪申翰

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