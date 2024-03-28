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又要變熱了…氣象署：未來一周沒冷空氣 周日西部恐有大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周溫暖炎熱，北部地區高溫也有31、32度，中南部地區普遍都是30至32度。圖／聯合報系資料照片
未來一周溫暖炎熱，北部地區高溫也有31、32度，中南部地區普遍都是30至32度。圖／聯合報系資料照片

中央氣象署指出，今入夜起北部降雨機率提高，明白天起水氣短暫減少，周六至下周一鋒面接近水氣再增加，中部以北、東北部及東半部有局部短暫雨或雷雨，尤其周日西半部可能有局部較大雨勢。溫度方面，未來一周溫暖炎熱，北部地區高溫也有31、32度，中南部地區普遍都是30至32度。

氣象署預報員張承傳表示，今晚到明晨鋒面通過，今入夜起北部降雨機率提高，南部為多雲到晴天氣，明天白天吹微弱東北風或東風，水氣減少，僅剩北部山區東半部地區有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴，午後可能有短暫雨。溫度方面，明天白天東北部高溫約24度、其他地區26至30度，低溫約20至23度。

張承傳指出，周六中部以北、東北部及東半部有局部短暫雨或雷雨。周日、下周一鋒面靠近，水氣增多，尤其周日各地有短暫陣雨及雷雨，中部以北降雨範圍廣，西半部可能有局部較大雨勢。下周一日中部以北、東北部、東半部地區及南部山區也有降雨。

他表示，下周二、周三鋒面離開，降雨減少，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周四鋒面接近，北部有局部短暫陣雨。

溫度方面，他表示，未來一周都沒有冷空氣，北部周六至下周一高溫約25度，其他時間約31、32度，中南部地區則為30至32度，東半部25至30度；各地低溫則都是20至23度。另外，他也說，明天到下周一整天金門，西半部明天夜晚及清晨有濃霧，提醒民眾留意。

低溫 氣象署 高溫

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