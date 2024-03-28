迎連假春遊 Uber推2趟8.5折機場、高鐵站限定乘車優惠

春暖花開的季節，加上迎接即將到來的連假，正是出遊好時機。為幫助民眾出遊返鄉銜接大眾運輸的移動接駁，即日起至4月15日，只要打開Uber App輸入優惠序號「春遊2024」，設定上下車地點於機場或高鐵站點，可享2趟8.5折限定乘車優惠，每趟行程最高可折100元。Uber與合作車隊提供的行程覆蓋範圍已遍布全台13個城市，提供「一鍵叫車」、「預約搭乘」、可幫親友一起「同時叫多輛車」，以及疫情後最熱門的機場「送機服務」，更提供多種車型、車款，不同適合人數、特殊需求的多元乘車選項，讓民眾享受輕鬆又舒適的春遊趣。

如果是到國外旅遊想要叫車，Uber App目前也已適用超過50種語言，跟在台灣使用同一個App帳號即可行遍超過1萬個城市，民眾不僅可以使用慣用的語言介面操作叫車，透過Uber App內建翻譯功能，還可以與當地駕駛進行溝通，更精準快速地移動到目的地。