迎連假春遊 Uber推2趟8.5折機場、高鐵站限定乘車優惠
春暖花開的季節，加上迎接即將到來的連假，正是出遊好時機。為幫助民眾出遊返鄉銜接大眾運輸的移動接駁，即日起至4月15日，只要打開Uber App輸入優惠序號「春遊2024」，設定上下車地點於機場或高鐵站點，可享2趟8.5折限定乘車優惠，每趟行程最高可折100元。Uber與合作車隊提供的行程覆蓋範圍已遍布全台13個城市，提供「一鍵叫車」、「預約搭乘」、可幫親友一起「同時叫多輛車」，以及疫情後最熱門的機場「送機服務」，更提供多種車型、車款，不同適合人數、特殊需求的多元乘車選項，讓民眾享受輕鬆又舒適的春遊趣。
如果是到國外旅遊想要叫車，Uber App目前也已適用超過50種語言，跟在台灣使用同一個App帳號即可行遍超過1萬個城市，民眾不僅可以使用慣用的語言介面操作叫車，透過Uber App內建翻譯功能，還可以與當地駕駛進行溝通，更精準快速地移動到目的地。
針對台灣民眾最愛旅遊的日本，春天正值賞櫻、泡湯旺季，隨北陸新幹線「金澤ー敦賀」通車，Uber與石川縣加賀市政府近期也合作推出「Rideshare Kaga加賀版共乘服務」，在甫啟用的北陸新幹線加賀溫泉站設有「Uber接送專區」，全球各地的旅客到加賀市遊玩，於早上7點至晚上11點營運時間內，都可以隨時使用「Rideshare Kaga加賀版的共乘服務」在當地暢行，享受「溫泉之鄉」加賀市放鬆療癒的泡湯行程。
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