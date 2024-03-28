3歲女童為何跛行？醫提醒「包裹寶寶別像在包湖南粽」

玲玲快三歲了，家人發現她跛行，和一般小朋友不太一樣，於是帶她到林口長庚醫院，醫師檢查後發現是「髖關節發育不良」，和家長討論後，安排玲玲接受開放性復位及髖臼整形手術。手術順利，3個月復健期後，玲玲恢復正常行走功能，家人也終於放下心中的大石頭。

林口長庚兒童骨科醫師李偉群指出，髖關節發育不良是常見的嬰幼兒骨骼問題，早期沒有明顯症狀，也不會疼痛，容易被忽略；但如果不治療可能造成脫臼、長短腿，甚至影響走路，導致動作發展遲緩。

他解釋，髖關節是大腿股骨與骨盆腔間的關節，由股骨頭嵌入髖臼所構成。髖臼的構造就像「碗」，股骨頭則像「球」，如果碗太淺，球不能完全放進碗裡，就容易掉出來，這就是髖關節發育不良，一旦股骨頭偏離正常位置，甚至會造成脫臼。

研究顯示，髖關節發育不良通常有家族史，較常發生在羊水過少、多胞胎、臀位生產、女性、冬天出生，或出生時有斜頸、雙腳內翻等情形的寶寶。不過由於寶寶的髖關節是漸漸發展而成，有些是剛出生時髖關節發育還沒有完全，有些則是因為被照顧的姿勢不正確，使髖關節沒有朝正常方向發展，而造成髖關節發育不良。

林口長庚兒童骨科主任張嘉獻表示，台灣由於兒童保健政策以及父母對於新生兒篩檢的重視，髖關節發育不良大多可經由早期診斷、吊帶治療而恢復正常，因晚期診斷、脫臼而需要手術治療的發生率已逐年減少，2010年的出生嬰兒手術率已改善到千分之0.3。因此掌握治療黃金時期相當重要，家長在寶寶出生後可與兒科醫師討論髖關節超音波檢查的需要性。早期矯正治療方法簡單效果良好，可減少日後需要手術的機率。

張嘉獻提醒家長照顧寶寶時，發現以下情形最好儘快就醫檢查：一、平躺大腿張開時角度受限，二、趴臥時臀部兩側皮膚皺褶不對稱，三、膝蓋彎曲、腳掌平放床上時，兩邊膝蓋高度不一致，四、雙腳拉直時，雙腳長短不一致，五、換尿布時感到股骨頭滑出與卡進髖關節的聲響，六、開始學走路時有跛行情況。

林口長庚兒童骨科醫師高軒楷指出，預防髖關節發育不良有一個照顧口訣「保持M字腿、避免腳拉直」，作法包括「寧可穿長褲、不要用包巾、保持雙腿彎曲及外展」。例如包寶寶時不要過緊束縛像湖南粽一樣，否則會使寶寶雙腳被拉直，容易造成髖關節發育不良。正確作法是給寶寶下半身有足夠空間，提供雙腳彎曲、大腿張開自由活動像青蛙下肢狀，以促進髖關節良好發育。此外，抱（揹）寶寶時也應選用坐墊夠寬的揹帶，讓寶寶屁股能坐到較大的面積，雙腳打開自然彎曲呈現M狀，維持良好髖關節姿勢。