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前奏一下就觸動心臟！2024十大最新動漫歌曲 這首神曲造成現象級迴響

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
《我推的孩子》造成了現象級的迴響，迅速風靡全球。主題曲〈アイドル（IDOL）〉為日本雙人天團YOASOBI所演唱，不僅蟬聯了日本告示牌熱百21週的冠軍，更在YouTube上創下了最快破億的日本動漫曲。圖／截自X帳號【推しの子】
《我推的孩子》造成了現象級的迴響，迅速風靡全球。主題曲〈アイドル（IDOL）〉為日本雙人天團YOASOBI所演唱，不僅蟬聯了日本告示牌熱百21週的冠軍，更在YouTube上創下了最快破億的日本動漫曲。圖／截自X帳號【推しの子】

一聽就會燃起來的動漫神曲！

動漫的靈魂「動漫歌曲」扮演著相當重要的角色，當前奏一下，動漫中的片段就會一一浮現，近年來動漫歌曲逐漸變成主流，像是《鬼滅之刃》的片頭曲〈紅蓮華〉、《我推的孩子》的〈偶像〉都造成了現象級的傳唱度。網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查了2023年至2024年發行、網路聲量最高的十大動漫歌曲，來看看你心目中的最新最好聽動漫神曲，到底有沒有上榜吧！

談起日本最有影響力的文化之一，絕對非日本動漫莫屬，作品中融合了西方諷刺文學，來反映日本的真實社會，創作出極富民族特色和感染力的文化形式，不僅根深於日本動漫文化中，也漸漸發展到全世界，掀起風靡全球的熱潮。


動漫歌曲

NO.10 《葬送的芙莉蓮 第二季》—〈晴る〉

《葬送的芙莉蓮》被稱為2023的「最暖心神作」，穩定又精緻的畫風，以及流暢的情節步調，讓觀眾能深刻感受到動畫公司的用心。故事描述一群勇者消滅魔王後，一行人跟著「芙莉蓮」回到王都，50年後重逢欣賞完流星雨後，開始對「人類」產生了理解之情。

第二季更注重各形各色的大小人物，〈晴る〉意味著雨霞後的晴天，貫穿了角色們所面臨的心境轉折，歌詞中大量使用了「放晴」、「睜眼」等近義詞來表達，主角在迷霧中釋懷一笑的情感，完美體現了雨後天晴的透徹和悠遠。

image source:『葬送のフリーレン』アニメ公式

NO.9 《葬送的芙莉蓮》—〈勇者〉

《葬送的芙莉蓮》的片頭曲〈勇者〉由目前最大勢的日本雙人樂團YOASOBI所親自作詞、作曲和編曲，身為這部作品的粉絲Ayase，希望歌曲能表達出「彌漫在空氣之中的孤獨感」。

雖然旋律是歡快的放克風格，但卻流露出角色之間的情感變化和記憶的交融，資深動漫迷表示，「這首歌詮釋了故事的精隨」、「是首歌詞直白，需要慢慢入味的歌曲」、「有一種倒吃甘蔗的體驗」。這首歌也在一發布便登上日本告示牌熱百亞軍以及Oricon單曲銷量榜上的季軍。

image source:『葬送のフリーレン』アニメ公式

NO.8 《葬送的芙莉蓮》—〈Anytime Anywhere〉

〈Anytime Anywhere〉為《葬送的芙莉蓮》的片尾曲，找來日本鐵肺歌姬milet演唱，歌曲的結尾用高音完美收尾，展現了相當高明的歌唱功力。milet也在個人推特上表示，能以這首歌和觀眾們度過半年多的旅程，感到意義非凡。

〈Anytime Anywhere〉這首歌為聽者帶來動畫中極強的畫面感，歌詞描寫著芙莉蓮重新振作後，從旅途中慢慢體會過去不曾理解的一切，完美詮釋了她轉變的心境，是一首能深刻代入芙莉蓮情感的最佳歌曲。

image source:『葬送のフリーレン』アニメ公式

NO.7 《咒術迴戰 第二季 懷玉‧玉折篇》—〈青のすみか〉

想必大家對《咒術迴戰》肯定不陌生，在第一季造成轟動後，2023推出的第二季也獲得了巨大的成功，憑藉著新穎的世界觀、立體的角色描繪、華麗的戰鬥場面，在開播後獲得9.2的高評分。本季交代人氣角色五條悟、夏油傑昔日同窗反目成仇的始末，被認為是故事誠轉的關鍵劇情。

〈青のすみか〉譯為〈青之歸宿〉，為第二季的主題曲，由北谷達也所演唱，是一首充滿速度感的清新歌曲，明亮輕快的旋律中卻有一絲悲傷感，歌詞中的「青」飽含著許多含意，有青春、青澀、夏天的意思，非常符合動畫中的意境，像是在回想五條的往事，和無疾而終的摯友道別。

image source: TOHO animation チャンネル

NO.6 《我推的孩子》—〈メフィスト（ Mephisto）〉

〈メフィスト （Mephisto）〉為現象級神作《我推的孩子》的片尾曲，由日本搖滾樂團「女王蜂」所演唱，MV中，女王蜂的主唱AVU chan飾演著偶像，貝斯手YASHI chan則飾演瘋狂的粉絲，因為對偶像太過狂熱的愛，最後刺死了她，網友們看完都驚呼，「這個劇情也太大膽了吧」、「轉唱到LIVE的時候，全身起雞皮疙瘩」、「是值得讓人深思的偶像題材」。

歌曲中慷慨激昂的旋律，描述著主角非常渴求最後待在舞台上的機會，並且表達出自己願意賭上一切成為聚光燈焦點的意志。    

image source:女王蜂 / QUEEN BEE official YouTube channel

NO.5 《肌肉魔法使-MASHLE-》—〈Bling-Bang-Bang-Born〉

2024年的爆紅魔性歌曲〈Bling-Bang-Bang-Born〉為動畫《肌肉魔法使-MASHLE-》的片頭曲，這首歌不僅橫掃各大短影音平台，更掀起了全民模仿熱潮，演唱者日本雙人嘻哈組合Creepy Nuts的人氣也跟著爆紅。

副歌不斷重複著Bling-Bang-Bang-Born，配上中毒的旋律，使這首歌非常洗腦，歌曲的MV一發布後便突破400萬的觀看人次，更蟬聯日本告示牌熱百的冠軍。

〈Bling-Bang-Bang-Born〉是一首澤西俱樂部歌曲，描繪著在魔法世界中出生的年輕人和黑暗魔法組織之間的戰鬥，過程中主角終於突破了自身職業生涯的困境。

image source:アニプレックス チャンネル

NO.4 《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM》—〈FREEDOM〉

《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》在日本廣大粉絲苦等20年後，終於在2024年1月26日登上大銀幕，僅上映3周票房就突破31億日圓，成為2024年票房最高的動畫電影，而台灣也宣布將於4月正式上映。

《機動戰士鋼彈 SEED》是許多動漫迷童年的回憶，主題曲〈FREEDOM〉是由搖滾教主西川貴教與小室哲哉首度聯手製作，西川貴教曾為鋼彈系列提供過多首歌曲，也是大眾對於他最鮮明的印象之一，西川貴教表示自己與SEED系列一起走過的20年，是一段相當深刻的合作，這首歌非常符合鋼彈SEED系列的世界觀，刻畫著主角兩人之間的糾葛，是跨越了昭和到令和三個時代的作品。

image source:機動戦士ガンダムSEEDシリーズ

NO.3 《咒術迴戰 第二季 澀谷事變篇》—〈SPECIALZ〉

《咒術迴戰 澀谷事變篇》是第二季的追加章節，場景從咒術高專擴大到現實世界的東京鬧區，許多第一季的熟面孔再度登場，加入了這場總動員之戰，可說是《咒術迴戰》劇情的最高潮！

〈SPECIALZ〉為第二季的片頭曲，由日本搖滾天團King Gnu所演唱，作為揭開大騷動序幕的開場曲，整首歌塑造出全員大混戰的宿命感，主唱兼任吉他手的常田大希表示：「這是首很符合咒靈四處大鬧、充滿瘋狂氣氛的歌曲。」死忠粉絲也讚道，「比第一季進步超多」、「攝影風格超驚豔」、「整體潮到不行，超級帥」。

image source:TOHO animation チャンネル

NO.2 《蒼鷺與少年》—〈地球儀〉

《蒼鷺與少年》是日本動畫大師宮崎駿睽違10年的最新力作，不僅票房迅速破億，更在上個月獲得奧斯卡的最佳動畫獎，可說是2024的動畫鉅作。

主題曲〈地球儀〉是由日本音樂天才米津玄師歷時4年所創作，宮崎駿表示自己是在廣播上聽到米津玄師推出的〈紅辣椒〉時馬上決定要交由對方操刀。米津玄師也表示自己灌注了相當大的情感在這首歌上，製作時將「我將來要這樣活下去」為主要意念，與電影中想傳達的主題相呼應，歌曲的前奏使用風笛伴奏，並加入了類似椅子般的嘎嘎聲，都深深蘊含著片中的世界觀。

image source:https://www.youtube.com/watch?v=abKcYyQ1V7Y

NO.1 《我推的孩子》—〈アイドル（IDOL）〉

眾望所歸的第一名非〈アイドル（IDOL）〉莫屬了！爆紅神劇《我推的孩子》描寫著藝能界既光鮮又嚴肅的一面，新穎的故事設定和無法預想的劇情發展，讓這部作品造成了現象級的迴響，迅速風靡全球。

主題曲〈アイドル（IDOL）〉為日本雙人天團YOASOBI所演唱，不僅蟬聯了日本告示牌熱百21週的冠軍，更在YouTube上創下了最快破億的日本動漫曲，掀起了海內外明星的COVER風潮，在2024的紅白舞台上，聚集了各大咖韓團、日團明星共同創造了史詩級的「夢幻聯動」，讓這首歌成為了2024年最無法撼動的動漫神曲。

image source: Ayase / YOASOBI

網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年03月25日至2024年03月24日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023-2024推出的動漫歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

動畫 日本 網路溫度計

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