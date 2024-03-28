北部國道最塞的一段…交長：國1五堵-汐止段 平面拓寬已送政院核定

國道一號五堵交流道至汐止交流道路段，每天上下班時段都塞車嚴重，交通部長王國材今天到基隆時表示，此路段是北部國道最塞的那一段，可行性評估已經通過，拓寬案建設計畫已經完成，並已送行政院核定，核定後興建約要6到7年，會以平面拓寬雙向各增一車道。

立法院交通委員會今天到基隆考察交通建設，由立委林沛祥主持，交通部長王國材、鐵道局長楊正君、公路局長陳文瑞等到場，考察台62線延伸萬里及金山可行性評估、國道一號增設七堵北上出口匝道、國一與國三間新增安樂區聯絡道等建議案。

國道一號基隆汐止段交流道密集，各匝道與主線間交織與匯流交通量日益增加，導致尖峰時段經常性壅塞，地方建議拓寬。常壅塞時速常低於40公里，未來完工後，尖峰時段時速希望可提升到60至80公里，約要17億經費。

王國材說，國一拓寬工程從汐止到五堵交流道，是過去最塞的那一段，可行性評估已經通過，建設計畫也已經完成，目前已送行政院核定，如果核定後興建約還要6到7年，會以平面拓寬雙向各增一車道。

立委王正旭、前立委蔡適應基隆服務處主任林明智表示，七堵北上增設出口匝道，可以有效分流五堵交流道、大華系統交流道，降低尖峰時刻的車流回堵壓力，基隆市政府可行性研究去年報請高公局審議後，有持續在追蹤，期盼早日確定方案和工法，並注意河川邊坡的安全。