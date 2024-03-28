清明連假優惠限時6天！肯德基「6塊炸雞桶＋6顆蛋撻」省277元

清明兒童連假即將到來，肯德基限時推出「清明優惠桶餐」，包括有「6塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻」，現享6折優惠。同樣迎接連假到來，「爭鮮」則是集結旗下品牌，推出一系列兒童專屬優惠活動，參與抽獎，還有機會抽中「免費吃一整年」。

肯德基於3月30日至3月31日、4月4日至4月7日，限時6天推出「清明優惠桶餐」，每套內含6塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，原價696元，限時優惠價419元，現省277元，自即日起開放預購。除此之外，肯德基也推出「原味蛋撻禮盒＋熱紅茶3杯」方案，優惠價244元。另外還有多組1人獨享餐、多人共享餐優惠，最低享63折起。同時肯德基也預告，4月4日至4月7日期間，部份門市將提前至早上9:00開賣，藉此分散連假用餐人潮。

為慶祝兒童節，「爭鮮迴轉壽司」自4月1日至4月21日期間，舉辦著色活動，完成著色畫作到店消費滿270元，就送「芒果布丁」1個。作品投稿還可抽「遊戲愛樂園」門票，價值520元。APP會員於4月30日前到店消費，滿600元即可抽獎，有機會獲得關西六福莊兒童主題房、六福村主題遊樂園門票。

「定食8」針對兒童節，攜手插畫創作者「Crazy eyes瘋狂眼珠」推出聯名限定著色紙，4月1日至4月14日來店消費，12歲以下兒童即可獲得聯名著色紙，4月21日前完成著色紙作品，完成上傳任務，即有機會獲得「爭鮮餐飲集團500元餐券」。4月30日前憑完成作品至全台門市，不限金額消費，可兌換「可爾必思」1杯。

「MAGiC TOUCH」於4月2日推出全新兒童餐，內含孩童喜歡的玉子燒、玉米等經典款壽司，並搭配烤布丁，還以「列車」造型餐盤呈現。4月4日至4月7日，與12歲以下孩童隨行用餐，消費滿1,000元即可參加戳戳樂遊戲1次，有機會獲得麗寶樂園、義大遊樂世界、六福村、Xpark等遊樂園門票。