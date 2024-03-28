新竹3歲童發燒連咳3天送加護 檢驗染人類間質肺炎病毒

新竹3歲男童「小聰」原本健康狀況良好，但剛上幼兒園不久，因發燒及連續咳嗽3天，感到呼吸費力，後經新竹台大分院新竹醫院急診安排住院因血氧下降轉加護病房，讓爸媽相當焦急。醫師當天從鼻咽採檢，送驗偵測出人類間質肺炎病毒，在經歷加護病房密切觀察和一般病房的支持性療法下，漸漸改善痊癒，最後順利出院。

新竹台大分院小兒部感染科醫師陳文發說，過去兒童的呼吸道感染，大多仰賴臨床醫師的問診及理學檢查來幫助診斷，但由於呼吸道感染多半症狀都很類似，如發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等，症狀沒有專一性，很難通過臨床問診及理學檢查確定病原菌，若沒有再進一步執行檢驗的話，醫師無法及時掌握致病源。

此外，一般幼童的呼吸道感染，大多以病毒為主，而病毒中除了少數（如流感）有抗病毒藥物以外，其他病毒大多以症狀治療的支持性療法為主，因此對於輕症病童，醫師不一定每一位都採檢送驗，臨床常常無法確診真正病原菌。

陳文發說，人類間質肺炎病毒，是近期呼吸道感染的主角之一，可藉由抗原快篩被偵測，而較大的醫療院所也有更敏感的分子診斷工具。分子微生物診斷工具是在近10年蓬勃發展，該名男童小聰就是藉由多重聚合酶鏈式反應，偵測出人類間質肺炎病毒。

陳文發也說明，找出病原菌的好處包含某些病毒可開立抗病毒藥物以加速復原、減少不必要的抗生素使用、如需使用抗生素則可更精準地對症下藥（如肺炎黴漿菌），因呼吸道感染症狀沒有專一性，目前使用「症狀導向檢驗」，可依病人症狀（呼吸道、腸胃道或中樞神經感染症狀）直接採檢該部位，一次可檢驗多達22項病原菌。

從採檢到結果出來只要幾小時的時間，不需分項多次重覆採檢（流感、新冠、腺病毒等），減少病人被採檢的痛苦，也縮短診斷的時間。由於檢驗費用仍不便宜，是否可使用健保或需自費，主治醫師會依病人臨床症狀及嚴重程度判斷。