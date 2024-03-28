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苗栗幼兒專責醫師制度 通報1案疑似發展遲緩

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣幼兒專責醫師制度今年上路，縣府目前收案率37%，今年目標50%，。本報資料照片
苗栗縣幼兒專責醫師制度今年上路，縣府目前收案率37%，今年目標50%，。本報資料照片

苗栗縣幼兒專責醫師制度今年上路，縣府列管目前收案3109名3歲以下幼兒，占了37%，其中，並已通報1名疑似發展遲緩兒轉介療育，縣府希望把關，篩檢高出風險家庭孩子，早期介入避免兒虐、家暴等憾事發生。

台北市男童「剴剴」去年底疑遭保母虐死案，引起社會矚目，苗栗縣政府縣務會議議列管幼兒專責醫師制度，縣府衛生局運用鄉鎮市衛生所，配合專責醫師加強審視幼兒是否定期接種疫苗、接受兒童健檢，進一步篩檢出高風險家庭孩子，轉介給社政等單位關懷。

衛生局指出，幼兒專責醫師制度以3歲以下為收案對象，全縣8212名，目前共65名醫師協助，收案3109人，其中，政府安置中有28人，全部都納入，衛生局今年目標希望收案50%。

幼兒專責醫師制度提供7大服務，包含0至3歲幼童健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢及衛生教育、預防接種、居家訪視；3項追蹤：協助家長追蹤預防保健、疫苗接種、膽道閉鎖追蹤；4項通報轉介：牙齒塗氟、就醫轉診及發展遲緩、兒少保護。

衛生局統計，至目前通報1名疑似發展遲緩，追蹤590名預防保健，1166名疫苗接種，2923名轉介牙齒塗氟，衛生局將持續努力，建立可近性方便的幼兒專責醫師網絡，發揮專責醫師制度在健康照護的連續性、全面性、個案管理，發掘社會安全網高風險潛在黑數，避免家暴、兒虐事件發生。

衛生局 醫師 風險

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