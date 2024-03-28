基隆捷運第2階段評估改走長庚再進市區 交通部核定經費

立法院交通委會員今天到基隆視察重要交通建設，交通部長王國材表示，基隆捷運第一階段綜合規畫已經核定，會由新北市政府來代辦，明年開始就會編經費，第二階段八堵到基隆的部分，已核定基市府提出1950萬可行性評估經費補助。市長謝國樑說，第二階段除原來走鐵道方案，會委託顧問公司評估從八堵到安樂區麥金路長庚醫院再進市區可行性。

王國材表示，基隆捷運第一階段確定由新北市政府來代辦，至於第二階段八堵到基隆的部分，基隆市政府有其想法，提出不同的方案規畫，1950萬可行性評估經費補助已經核定。原方案是走原鐵道路廊，市府新的方案是走安樂區的路線，後續交通部會依行政程序來處理。

謝國樑說，會委託顧問公司評估從八堵到安樂區方向再進到基隆市區，積極配合交通部規畫。

交通處長王圳宏說，第二階段方案A是沿台鐵路廊，走八堵、三坑到基隆，優點是用地取得較少，但面臨台鐵、捷運二擇一，無法同時滿足市民短程長程運輸需求；方案B是走八堵、麥金路長庚醫院到基隆，優點是找第二條軌道進入市區，可維持台鐵運輸功號能，缺點是沿線地勢起伏大、道路寬度有限、周遭多住宅區，且要經自強隧道。

謝國樑另提及，他與立委林沛祥積極思考，如何在國道一號八堵交流道，與國道三號基金交流之間興建一個引道，未來可以串連北台科技園區、壯觀社區、國家新城社區、尚志貨櫃等，對紓解交通及未來產業及城市生活圈發展非常重要，盼交通部支持興建經費。王國材回應，請市府提出規畫，按程序來審。

每逢假日很多遊客從台北走國三車流下基金交流道，導致基金公路大塞車，行政院日前核定台62線延伸萬里金山可行性評估，優先延伸至萬里作，經費240億元，將進行綜合規畫。

立委林沛祥建議，台62延伸應考量要把國道三號往北，以高架引道連結到台62線往西到萬里，這樣就不用下基金交流道，解決大武崙每逢假日大塞車，生活受到嚴重干擾的情況。