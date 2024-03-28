9歲童心跳飆破220 台大零輻射電燒治療兒童心律不整

心律不整是小兒常見的心臟問題，發生率約每千人有2至3人，常見症狀包含忽然心悸、臉色蒼白、胸悶胸痛，甚至可能昏厥或猝死，患者常常要到急診接受靜脈藥物注射。除藥物治療，心導管電燒手術是可一勞永逸的方法，但

傳統方式採用X光輔助定位，會有輻射問題，台大研發無輻射3D定位電燒技術，幫助小朋友回歸正常生活。

台大醫院心臟內科主治醫師邱舜南表示，對於幼兒心律不整，心導管電燒是一勞永逸的治療方式，電燒導管從鼠蹊部或是手進入心臟，但傳統X光輔助定位有輻射，心導管手術約有6至25毫西佛的輻射線暴露，相當於拍攝200至800張X光片，雖短期不會有問題，但難以判斷長期是否會有影響，文獻顯示，若十幾歲小朋友接受傳統電燒，終其一生癌症死亡率會增加30至40倍。

邱舜南說，「輻射沒有安全劑量」，國際間對輻射暴露的建議是 「ALARA」，合理範圍內儘量減少暴露，並沒有說最低劑量就不會有事。為了盡量幫小朋友減少輻射暴露，台大兒童醫院心臟電生理團隊在2016年引進無輻射3D定位電燒技術，已為超過500名患者施行無輻射心導管手術。

台大醫院小兒部主治醫師曾偉杰表示，無輻射技術一開始在歐美國家發展，但歐美國家在部分複雜手術時仍難以達到完全零輻射，因為穿過心臟部分仍需要X光指引，平均只有八九成比率達到零輻射。台大醫院團隊技術發展快速，連先天性心臟病患者都可以做到完全零輻射，2023年更達成百分百零輻射。

台大醫院小兒部主治醫師盧俊維補充，孕婦受惠最為直接，以前只能透過鉛衣移動遮蓋對胎兒的影響，但恐仍難以阻擋對小朋友的暴露。無輻射的心導管手術不止對病人有助益，對醫療團隊也有好處，醫療工作者雖然會著鉛衣等裝備但仍難以完全防護，也是會有部分暴露在輻射線下。

今年11歲的呂小弟去年完成無輻射心導管手術，呂媽媽表示，呂小弟九歲時在學校心跳突然飆升到每分鐘220下，且出現胸悶等不適症狀，後續檢查才發現是心律不整。呂小弟去年在台大動手術，目前已半年多，並沒有其他併發症，恢復良好。可以恢復正常跑跳。呂小弟今天開心說，自己已經可以跑兩圈操場。

邱舜南說，針對18歲以下心律不整患者，健保提供無輻射心導管手術給付，成人也可以透過自費施作。