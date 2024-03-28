春雨偏少水情緊！翡翠水庫集水區降雨量創37年以來第3低

今年春雨降雨量不理想，適逢枯水期，石門水庫今天蓄水率跌至30%，台北翡翠水庫從3月起，每天上午10點放水至午夜凌晨，每日支援原水86萬噸。但今年春雨偏少，統計至今，翡翠水庫集水區降雨量僅約300毫米，為歷年同期平均雨量的53%，降雨量是翡翠水庫營運37年以來第3枯旱的降雨紀錄。

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫有效管控水位，水情一直保持良好，即使目前枯水期的蓄水率仍有77%，不僅供應台北市各區用水無虞，現在還可以支援供水，紓緩石門水庫供水壓力，確保北台灣各縣市供水穩定。

今年至今，翡翠水庫已支援超過80天，累計援助已超過6000萬噸，相當於6座基隆新山水庫的蓄水量。至今日止，有效蓄水量2億8500萬噸，仍為全台最多。

翡管局指出，翡翠水庫目前水情穩定，估計今年至6月底雨季來臨以前，枯水期間，不僅大台北民生供水沒有問題，還有足夠餘裕水量支援石門水庫。又說，翡翠水庫支援供水，不僅間接援助桃園地區供水，也使石門水庫可以調配輸送新竹地區，穩定新竹縣市民生及科學園區所需用水。

翡管局表示，今年到現在，翡翠水庫集水區降雨，雖然也不盡理想，但去年11月起即超前部署，有效管控放水，全力攔蓄東北季風帶來的降雨，使翡翠水庫保持豐沛蓄水，趨近滿水位，才可以因應目前枯旱時期的供水需求。今年初翡翠水庫集水區降雨也不多，約為歷年同期降雨的一半。翡管局根據氣候預測及評估，審慎控管水庫閘門，撙節放水，使水庫水位一直維持在「歷年同期平均水位」以上。

翡管局水庫操作科長林保隆說，翡翠水庫因應氣候變遷，運用歷年水庫進水量等水文大數據，已建立「枯旱預警水位線」及相關應變機制，可以有效掌握水情變化。也就是說，翡翠水庫水位可能會有枯旱情形時，前3個月即可提前預警，提早超前部署應變，可避免水庫發生缺水風險。翡翠水庫目前水位，仍比「枯旱預警水位」高出11公尺，並不會發生水庫枯旱風險，請民眾放心。