快訊

獨／食用日本小林紅麴產品7旬婦洗腎 夫泣訴像在「等死」

12強／棒協指中華隊同組沒有美國 但預賽抗這5隊仍難纏

小林製藥紅麴風暴擴散！日本已4人死亡，上升為國家食安問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春雨偏少水情緊！翡翠水庫集水區降雨量創37年以來第3低

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
至今日止，翡翠水庫有效蓄水量2億8500萬噸，仍為全台最多。圖／翡管局提供
至今日止，翡翠水庫有效蓄水量2億8500萬噸，仍為全台最多。圖／翡管局提供

今年春雨降雨量不理想，適逢枯水期，石門水庫今天蓄水率跌至30%，台北翡翠水庫從3月起，每天上午10點放水至午夜凌晨，每日支援原水86萬噸。但今年春雨偏少，統計至今，翡翠水庫集水區降雨量僅約300毫米，為歷年同期平均雨量的53%，降雨量是翡翠水庫營運37年以來第3枯旱的降雨紀錄。

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫有效管控水位，水情一直保持良好，即使目前枯水期的蓄水率仍有77%，不僅供應台北市各區用水無虞，現在還可以支援供水，紓緩石門水庫供水壓力，確保北台灣各縣市供水穩定。

今年至今，翡翠水庫已支援超過80天，累計援助已超過6000萬噸，相當於6座基隆新山水庫的蓄水量。至今日止，有效蓄水量2億8500萬噸，仍為全台最多。

翡管局指出，翡翠水庫目前水情穩定，估計今年至6月底雨季來臨以前，枯水期間，不僅大台北民生供水沒有問題，還有足夠餘裕水量支援石門水庫。又說，翡翠水庫支援供水，不僅間接援助桃園地區供水，也使石門水庫可以調配輸送新竹地區，穩定新竹縣市民生及科學園區所需用水。

翡管局表示，今年到現在，翡翠水庫集水區降雨，雖然也不盡理想，但去年11月起即超前部署，有效管控放水，全力攔蓄東北季風帶來的降雨，使翡翠水庫保持豐沛蓄水，趨近滿水位，才可以因應目前枯旱時期的供水需求。今年初翡翠水庫集水區降雨也不多，約為歷年同期降雨的一半。翡管局根據氣候預測及評估，審慎控管水庫閘門，撙節放水，使水庫水位一直維持在「歷年同期平均水位」以上。

翡管局水庫操作科長林保隆說，翡翠水庫因應氣候變遷，運用歷年水庫進水量等水文大數據，已建立「枯旱預警水位線」及相關應變機制，可以有效掌握水情變化。也就是說，翡翠水庫水位可能會有枯旱情形時，前3個月即可提前預警，提早超前部署應變，可避免水庫發生缺水風險。翡翠水庫目前水位，仍比「枯旱預警水位」高出11公尺，並不會發生水庫枯旱風險，請民眾放心。

林裕益說，蔣萬安市長最近於「基北北桃合作交流平台」市長層級會議中，強調將持續關注民眾需求，並指示市府各局處力行跨域合作機制，為民眾打造更優質、更方便、更安全的生活圈。翡管局表示，此次配合中央支援調度供水，每日為市庫增加收入超過百萬元，今年至現在，累計增加收入已超過7千萬元。

至今日止，翡翠水庫有效蓄水量2億8500萬噸，仍為全台最多。圖／翡管局提供
至今日止，翡翠水庫有效蓄水量2億8500萬噸，仍為全台最多。圖／翡管局提供

石門水庫 翡翠水庫 雨量

延伸閱讀

石門水庫水位溜滑梯！蓄水率逼近3成大關 水利署：農業先用埤塘水

水情轉綠燈！現正常供水 台水籲請民眾節約用水

影／台中水情藍燈轉綠燈 盧秀燕到水壩關心水情

陰謀水洗台北？ 翡翠水庫檔案曝光他曾被黑「阿共同路人」

相關新聞

飯菜如何保存避食物中毒？醫打破「放冷」迷思：我都熱的就冰

寶林中毒事件引發民眾對於如何保存米、麵的熱議，兒科醫師歐淑娟在臉書提醒民眾，若是熱菜建議在不吃時立即放冰箱，並且別將乳製品等較容易壞掉的食品放在冰箱門上，可以往冰箱中間層移放。

國內7旬婦吃小林紅麴爆洗腎 進口商大醫生技回應了

居住高雄的陳姓男子向本報投訴，他高齡70歲的太太，去年3月開始使用大醫生技的「紅麴膠囊」後，即出現急性腎臟病，服用短短2...

春雨偏少水情緊！翡翠水庫集水區降雨量創37年以來第3低

今年春雨降雨量不理想，適逢枯水期，石門水庫今天蓄水率跌至30%，台北翡翠水庫從3月起，每天上午10點放水至午夜凌晨，每日...

獨／食用日本小林紅麴產品7旬婦洗腎 夫泣訴像在「等死」

高雄70歲的陳太太去年3月急性腎衰竭，就醫後5月開始洗腎。她在發病前食用日本小林藥廠紅麴保健食品已3、4年，陳先生日前接...

寶林中毒案引爆食安問題 專家：超商飯糰沒問題 但久放是挑戰自己

因為超商飯糰都是由合格的加工工廠作業流程產製出，在包飯糰時也全程在18度C下處理，這樣的自動化生產線不會有問題，但若民眾購買了飯糰之後，打開放著直到中午再吃，「挑戰自己的腸胃抗性」，「那又是另一種故事了」，

今年首月128萬人出境 赴日49.4萬人超車疫前、赴陸居次

疫後民眾瘋出國，交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，觀光署公布今年首月旅客出入境資料，出境高達128萬1751人次，已達疫情前2019年同期的9成8，其中前往日本旅客高達49萬4657人次，已超越疫情前同期39.6萬人次；入境總計58萬9961人次，為疫情前同期的6成8，以韓國11萬3192人次居冠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。