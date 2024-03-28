3月戶外體驗商品銷量增2倍 清明連假樂園優惠套票開賣

清明連假即將到來，旅遊體驗電商平台KKday分享，隨著3月天氣逐步回暖，離島旅遊、露營、水上活動等戶外體驗商品銷售熱絡、較2月份成長2倍，全台熱門離島前三名為澎湖、小琉球、蘭嶼。看好連假親子旅遊商機，KKday串聯全台熱門主題樂園，推出「最Q玩伴套票」，購買門票將贈送樂園周邊商品，還有63折起限量優惠。

KKday表示，今年兒童節串聯全台熱門主題樂園推出「最Q玩伴套票」，以親子門票組合搭配樂園限定周邊商品或美食，贈送星巴克滿300元折50元優惠券。「花蓮遠雄海洋公園」親子一大一小門票，加贈海豚或鯊魚玩偶頸枕，售價1899元；「屏東海生館」推出雙人套票贈企鵝布偶，售價1050元起；「六福村」一日門票贈怪獸泡芙及老虎紋耳朵髮箍乙個，售價999元起。

針對連假想要來趟生態之旅的旅客，KKday推薦，每年3月起限定開放登島的龜山島，推出賞鯨登島半日遊，可以乘船出海觀賞龜山島海域常見的飛旋海豚、鯨魚與牛奶海景觀，再登島環繞至最高點，每人售價899元起。

另外，基隆嶼則是4月1日起開放登島，可以走訪環海步道欣賞360度獨特海景、挑戰登頂觀賞燈塔，每人售價700元起，此外，針對熱門離島同步推出「澎湖秘境跳島」，可至南方四島、 藍洞、環遊七美島、紫色薰衣草浮潛，限時77折，售價1040元起，以及小琉球水肺潛水體驗，一對一教學，售價2051元起。