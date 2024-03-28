掛號費取消上限北市喊漲？ 醫凍未條坦言成本全台最高

衛福部取消醫療院所掛號費150元上限，全台各地不少醫療院所紛紛調漲，北市「漲聲」也備受關注。台北市衛生局統計，北市現有37家醫院，中、西醫、牙醫等診所逾3836家，今年截至2月已有4家醫院、134家診所調漲掛號費，金額多落在200至300元，還不含3月以後。

台北市醫師公會理事長洪德仁指出，中央2010年公告醫療機構收取掛號費參考範圍，門診掛號費上限150元。相較於各行各業漲聲響起，北市醫療院所近14年都未調價格，直至去年1月凍未條，部分院所考量行政、醫事人員薪資等成本，自行漲價。

中華民國基層醫療協會理事長林應然在信義區經營林應然小兒科診所，他對於北部喊漲表示，北部地區成本是全台最高，舉凡房租、護理師與藥師等人事費用都較其他縣市高。他說，台灣健保醫療費用給付分六區，其中台北區的健保點值全國最低、但成本最高，難以生存，尤其面臨許多醫院大幅競爭，光是北市就有10幾家醫學中心。

他說，近年觀察信義區附近基層診所，就有4、5家因入不敷出結束營業或轉往其他縣市發展。反觀中南部醫院比較少，通常診所的平均看診人數都比北市來得好，成本也較低，相對比較容易生存。

掛號費喊漲是否衍生亂象？林應然認為，尚不至於，診所間彼此競爭激烈，真正調漲的有限，另外即使民眾想節省看診掛號費看診多拿幾天自費藥，也不會比較便宜，因為後面沒有診察費可以申報。他舉例，看診拿3天份藥品需付200元，若要自費多拿3天份藥品，就要多花300元，「這樣划得來嗎？」

洪德仁說，統計去年1月至今年3月上旬，北市現有36家醫院、1887家診所，共348家調高掛號費，占醫療院所總數約18％，他分析這是「調整價格」，但北市逾8成仍是凍漲，希望外界「不要想得那麼嚴重」。

在北投區經營洪耳鼻喉科診所的洪德仁表示，衛福部3月取消掛號費用上限，被各界解讀成民眾看不了病，他直呼醫療院所無法承受如此沈重擔子。他認為，醫療院所都是真心照顧民眾，有些甚至不收低收入戶、90歲以上長者一毛錢。醫病之間需要和諧、互信和體諒，不要刻意造成彼此對立。

洪德仁呼籲各醫療院所，自行評估營運成本，若真的要調整掛號費，盼可優先考慮回饋到醫事人員的薪資，提升服務品質。他也提醒要公告在明顯處，讓民眾知道，也相信醫療院所不會輕易漲價，因為有更多診所保持原價，病人自由就醫，可能會跑去不漲價的院所，這是另外一種自由市場的平衡狀況。