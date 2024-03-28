周日午後防雷陣雨 賈新興分析清明連假這些區域雨綿綿

近期天氣不穩定。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，最新資料顯示，周日至下周一鋒面前偏西南風有減弱趨勢，仍需留意周日午後至下周一局部較大雷陣雨發生的機率，下周一西南風減弱，下周二起轉為午後短暫雨天氣型態。

賈新興另在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天新竹以北有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。周六午後台中以北及南投有局部短暫雨，宜花亦有零星短暫雨。

賈新興表示，周日嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，午後至下周一傍晚西半部有局部陣雨或雷雨，宜花午後亦有局部短暫雨，中南部局部地區有較大雨勢發生的機率。

他說，跟昨天相比，今天資料預估周日至下周一鋒面前偏西南風有減弱趨勢，持續留意最新預報。下周二午後山區有零星短暫雨，下周三午後北部山區有零星短暫雨。

下周四就是清明連假開始，賈新興說，下周四至下周五微弱東北季風影響，其中，下周四午後竹苗以北及南投有零星短暫雨，下周五午後南投以北及宜花有零星短暫雨，下周六午後北部山區及宜花山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。