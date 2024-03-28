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肥胖與主動脈剝離密切相關 醫師：BMI大於24多注意胸痛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院急診醫學部主任郭鐘太昨天在記者會說明，主動脈剝離的高風險族群，除了年長者和女性族群外，肥胖與主動脈剝離也有密切關係。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院急診醫學部主任郭鐘太昨天在記者會說明，主動脈剝離的高風險族群，除了年長者和女性族群外，肥胖與主動脈剝離也有密切關係。圖／基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院急診醫學部主任郭鐘太昨天在記者會說明，主動脈剝離的高風險族群，除了年長者和女性族群外，根據多項研究和就診個案顯示，肥胖與主動脈剝離也有密切關係，體重過重或是肥胖（BMI≧24）的民眾，也應多加注意是否出現胸痛等相關症狀，並盡速就醫診治。

郭鐘太昨以「致命的胸痛─談主動脈剝離」為題說明，他表示，主動脈剝離是極為嚴重與緊急的醫療狀況，主動脈是人體心臟輸送血液至身體各部位的主要血管，當主動脈內膜破裂、血液流入主動脈的層間，可能導致內膜與間膜的剝離，進而引起主動脈破裂，此時已面臨生死關頭。

民眾要如何來注意？郭鐘太說，臨床上常見動脈剝離的症狀包括，突發性、非常嚴重的胸痛或背痛，疼痛可能向上背部、頸部或下腹部蔓延，血壓下降，昏迷或意識不清，呼吸困難，肢體無力或麻木，特別是如果剝離影響到腦部或四肢的血流等等。急診郭鐘太主任呼籲，當家人或朋友發生以上情形時，請立即撥打119求救或監速前往最近的醫療院所急診就醫。

郭鐘太指出，當有疑似主動脈剝離的病人送至急診後，主要處置為立即進行醫療評估，優先穩定病人狀態，會以穩定病人生命體徵為優先，包括控制血壓和心率，以減少主動脈進一步剝離。再安排相關影像檢查：通過電腦斷層掃描檢查（CT）、核磁共振檢查（MRI）或是心臟超音波（超聲心動圖）等影像學檢查，確定主動脈剝離的位置與範圍。

他說，會使用藥物控制血壓和減少心臟的工作量，常用的藥物例如降壓乙型阻滯劑等。對於某些類型的主動脈剝離，可能需要進行緊急手術來修復或替換受損的主動脈部分。

主動脈剝離病人後續要長期管理，郭鐘太建議應定期門診追蹤和安排影像學檢查，以監測主動脈的狀態。務必將血壓控制在正常範圍內，預防主動脈剝離的進一步發展或復發。

郭鐘太提醒保命重要，建議民眾要戒菸、健康飲食、規律運動，並避免過度勞動以及適當調適壓力等。務必按照醫囑服用藥物來控制血壓和心率，勿自行任意調整藥物種類或劑量。

衛生福利部基隆醫院急診醫學部主任郭鐘太昨天在記者會說明，主動脈剝離的高風險族群，除了年長者和女性族群外，肥胖與主動脈剝離也有密切關係。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院急診醫學部主任郭鐘太昨天在記者會說明，主動脈剝離的高風險族群，除了年長者和女性族群外，肥胖與主動脈剝離也有密切關係。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院急診醫學部主任郭鐘太（右）昨天在記者會說明，主動脈剝離的高風險族群，除了年長者和女性族群外，肥胖與主動脈剝離也有密切關係。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院急診醫學部主任郭鐘太（右）昨天在記者會說明，主動脈剝離的高風險族群，除了年長者和女性族群外，肥胖與主動脈剝離也有密切關係。圖／基隆醫院提供

主任 主動脈剝離 肥胖

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