春雨這麼強？ 粉專指有2波 今天中午前後 中南部雨彈轟炸

「春雨這麼強？」氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐洲中期天氣預報中心剛剛出爐的最新預測，接下來會有二波較強的春雨。第一波出現在今天中午前後，其中，以中南部雨勢最大。

「觀氣象看天氣」表示，第二波出現在3月31日周日下午至4月1日下周一，整個西半部由北到南都有較強的雨勢。只是美國模式卻預測這二波降雨的情形並不明顯，看來變數仍不小。

中央氣象署表示，今天環境轉為西南風，帶來暖濕空氣，大氣較不穩定，容易出現對流性降雨，上半天南部地區降雨機率高、雨勢較明顯，伴隨雷擊，易出現短延時強降雨，且中部及花、東地區亦有局部有短暫陣雨或雷雨出現，雨勢在下半天逐漸趨緩。

氣象署表示，其他地區白天大致為多雲的天氣，午後在山區有些局部降雨，晚上因北方鋒面接近，雨區換到北部，開始有短暫陣雨出現。溫度方面，白天感受悶熱，北部及東半部為28、29度，中南部為29至31度，而清晨的低溫北台灣為18、19度，其他地區皆為20至22度。