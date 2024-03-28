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中南部午後慎防雷雨 吳德榮：周日不排除雷擊大雨強風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
南方水氣漸增，中南部及花東轉有局部短暫陣雨或雷雨，午後發展較強，機率也較高。本報資料照片
南方水氣漸增，中南部及花東轉有局部短暫陣雨或雷雨，午後發展較強，機率也較高。本報資料照片

天氣即將轉變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天各地多雲時晴、白天偏熱；南方水氣漸增，中南部及花東轉有局部短暫陣雨或雷雨，午後發展較強，機率也較高。北部16至29度，中部17至33度，南部18至34度，東部15至30度。

吳德榮說，明天微弱鋒面快速掠過，新竹以北、東半部有局部短暫雨再好轉為多雲，天氣略轉涼；其他地區影響很小。周六大氣漸趨不穩定，各地多雲時晴、北台灣下午起有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周日、下周一另一鋒面接近，由於此波鋒面附近有對流系統發展，其中伴隨雷雨胞消長，不排除雷擊、強風、瞬間大雨發生的機率。但對台灣各地區的影響程度，需密切觀察。下周二、周三鋒面北移，各地轉為暖熱如夏的天氣。

南方水氣漸增，中南部及花東轉有局部短暫陣雨或雷雨，午後發展較強，機率也較高。本報資料照片
南方水氣漸增，中南部及花東轉有局部短暫陣雨或雷雨，午後發展較強，機率也較高。本報資料照片

吳德榮 老大

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