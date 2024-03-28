iWIN爭議 史哲：先分級加警語

二次元創作與兒少保護之間如何界定，近來引發討論，衛福部日前舉行專案會議，決議由地方政府認定是否違法，但不僅漫畫工會拒絕背書，動漫公協會更擔憂，過多的規範將傷害台灣近年努力發展的本土漫畫創作。對此，文化部長史哲表示，保護兒少的同時也須保障創作自由，防護措施可先納入分級制度、加註警語。

「iWIN網路內容防護機制」日前依違反兒少性剝削條例，下架PＴＴ網友張貼的成人情色遊戲內容，引發爭議。史哲昨赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，包括立委洪孟楷、羅廷瑋、葛如鈞質詢時皆問及文化部對iWin事件的立場。

洪孟楷強調，兒少要保護，但創作自由也要尊重；羅廷瑋也要求文化部捍衛創作自由，史哲應該要表態。

葛如鈞則質疑，衛福部會議中所提到虛擬兒少圖畫案件判斷標準，包括角色為兒少、圖畫、內容，客觀上足以引起性慾和羞恥等，此判斷標準是否足夠明確作為案件認定的參考依據？尤其在限縮創作自由之下，恐怕以後再也沒辦法看到美少女戰士變身過程、小丸子也不能跟爸爸一起洗澡。若交由地方政府認定，標準不一，以後有可能台北看得到內容、高雄看不到，台中只能看一半。

他強調，漫畫創作者的本意絕對不是希望作品跟犯罪有所連結，期待文化部能夠以維護創作自由為前提，和衛福部共同合作，給產業明確答覆。

史哲說，同意保護兒少權益的同時，也該保障創作者自由，應盡量撐起創作空間，雖地方自行判定是目前的法治程序，但也認同不該一國兩制。他強調，應先落實分級制度、加註警語，就代表文化部對創作者最大的支持，至於有沒有明確標準界線，目前還在討論。