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天氣多變化 7招護膚不乾癢

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
春天多留意皮膚變化，細心呵護皮膚，給予適當的保濕和護理，有助於維護肌膚健康。 圖／123RF
春天多留意皮膚變化，細心呵護皮膚，給予適當的保濕和護理，有助於維護肌膚健康。 圖／123RF

春天氣候在夏季的悶熱和冬天的寒冷之間不斷轉換，皮膚難以即時調節，易導致皮膚變得敏感不適、乾燥脫屑，引發濕疹、異位性皮膚炎惡化等問題。亞東醫院皮膚科主治醫師葉千豪提醒，春天應多留意皮膚變化，不妨透過護膚七招細心呵護皮膚，給予適當的保濕和護理，有助於維護肌膚健康。必要時，可就醫治療改善。

濕疹是常見的皮膚病，會出現皮膚發紅、發癢、腫脹和乾燥，可能伴隨紅疹、水泡、皮屑或裂紋等症狀。脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、生活工作壓力等，常是導致濕疹發生的原因之一。

氣候的改變、日光曝曬、化妝品、接觸金屬、植物花卉等，都可能觸發濕疹發作，皮膚容易感到搔癢與不適。葉千豪說，在春天常因皮膚油脂分泌系統未能即時調整，容易使皮膚變得過乾而出現脫屑現象，甚至出現紅、腫、癢、水泡等濕疹症狀，不僅影響外觀也影響了生活品質。很多人在皮膚癢時，會反覆摳抓，則可能讓濕疹惡化，並增加細菌感染的風險，嚴重會引起蜂窩性組織炎。

對於濕疹的治療，葉千豪指出，可使用局部外用藥物治療，加強濕疹病灶防護和保濕、避免刺激因素及過度清潔，並在醫師指導下使用口服抗過敏藥物。

春日百花盛開，適合全家出遊踏青的好時機。在樹木陰影下，時常能夠發現毛毛蟲留下的絲線，這些看似無害的絲線背後可能隱藏著不良的影響。葉千豪說，一旦接觸到這些絲線，就可能引發皮膚紅腫、癢等皮膚炎，甚至可能形成水泡或結節等問題。有時候會嚴重到影響到工作和睡眠。

▋如何護理皮膚

1 適度保濕及選擇合適的護膚品：建議使用輕薄且保濕效果好的乳液或面霜，能夠平衡微生物菌落、修復皮膚屏障並舒緩肌膚不適感。多補充足夠的水分，特別是在早晚溫差較大時，以維持皮膚的水潤度和健康狀態。

2 溫和清潔：使用溫和的潔面產品，避免使用過於刺激的洗面乳與去角質產品，以免引起肌膚過敏或乾燥。

3 防曬：使用含有適量防曬成分的產品，保護皮膚免受紫外線傷害。

4 調整飲食：多攝取水分、維生素和抗氧化物質，有助於促進皮膚健康。

5 維持良好作息：充足的睡眠和規律的生活作息，有助於維護皮膚的健康狀態。

6 留意皮膚變化：定期檢查皮膚，留意是否有異常變化，如紅腫、搔癢、乾燥等，及時採取相應的護理措施。

7 尋求專業幫助：如果皮膚問題持續或惡化，建議尋求皮膚科醫師的專業建議，並按照醫師的建議進行治療。

異位性皮膚炎 醫師 防曬

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