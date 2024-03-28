2024癌症論壇／NGS建資料庫 精準醫療邁新紀元

隨著科技的發展，精準醫療成為提高治療效果與病人生活品質的關鍵，次世代基因定序（NGS）的應用和全國資料庫的建立，對於提升台灣精準醫療的實力具有重大意義。國家衛生研究院院長司徒惠康指出，這將使台灣在精準醫療的治療上與全球同步，幫助病人精準治療、減少不必要副作用，提升病患的生活品質。

台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）推動的健康大數據永續平台，現階段針對台灣的11種癌別，收集4千名患者的數據進行NGS檢測及研究，正是全國性NGS資料庫的前哨站，透過對癌症患者的基因突變進行深入分析，這些研究能更有效地對癌症進行治療。

國衛院院長司徒惠康指出，建立全國性的NGS資料庫，將使台灣在精準醫療的治療上與全球同步。記者林澔一／攝影

立法須完善 規範數據應用

以膽道癌為例，傳統上以化學治療為主，但NGS檢測後發現28.5%的患者存在特定的基因變異，這使他們有機會接受更為精確的標靶藥物或免疫藥物治療，從而顯著提高治療效果，減少副作用。

然而，NGS即將納入健保給付和全國性資料庫的建立，也引發了國人對個人隱私權的疑慮。司徒惠康表示，政府對此高度重視，並已實施嚴格的隱私保護措施。所有的基因檢測和數據收集都必須基於患者的明確同意，並且在使用前進行去識別化處理，以確保個人隱私得到嚴格保護。此外，這些數據的使用將嚴格限定於學術研究和臨床應用，不會被濫用於其他目的。

司徒惠康強調，建立全國性NGS資料庫最大的挑戰，即是如何整合醫院之間的電子病歷系統。這不僅是技術上的挑戰，也涉及到跨機構的合作和資料共享的規範。為了克服這些挑戰，政府需要建立一套完善的法律和政策框架，來規範數據的收集、使用和共享，同時確保所有的操作都在病人明確同意和去識別化的基礎上進行。

基因數據庫 促進新藥開發

建立全國性的NGS資料庫，不僅只是一個基因數據庫，裡頭包含了治療反應、治療預後和存活率等數據，這些資訊將促進新藥的開發，並為臨床決策提供實證支持，推動精準醫療的發展，進而提升國內癌症預防及診療照護品質。

司徒惠康提到，台灣做為全球華人的縮影，具備多元族群的特色，健保NGS基因數據庫將是十分寶貴的華人本土數據。因為全球基因醫療數據庫多為西方人數據，建立本土數據，才可能做更好的精準醫療，彌足珍貴。

國衛院與聯合報合作舉辦癌症論壇，今年已邁入第六年，「2024癌症論壇」國衛院將帶來「國衛院推動癌症治療的核心-台灣癌症臨床研究合作組織TCOG」精彩內容，有興趣的民眾歡迎報名參加2024年癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」活動，可掃QRcode報名，也可電話報名：02-8692-5588轉5616，名額有限，額滿為止。

2024癌症論壇

LOVE & CARE友善抗癌行動

時間：4月13日(六)上午10時至下午4時、4月14日(日)上午10時至下午4時

地點：政大公企中心A2國際會議廳(北市金華街187號2樓)

報名：02-8692-5588轉5616