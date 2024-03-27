明天「半個台灣」溼答答！雨勢從早到晚南北接力 未來一周這日降雨最多

中央氣象署表示，未來一周溫度變化不大，各地普遍都有30度高溫，但在雨勢變化明顯，明天上半天中南部、花東地區有局部陣雨或雷雨，尤其南部地區有較大雨勢發生機率，下半天就會趨緩，晚間則要留意北方鋒面接近，轉為北部有局部陣雨。周六到下周一水氣較多，中部以北、東北部都有局部短暫陣雨，周日降雨最明顯。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣變化大，主要吹西南風，上半天中南部、花東地區有局部陣雨或雷雨，尤其南部降雨機率高、雨勢明顯，有較大雨勢發生機率，下半天就會趨緩，晚間要留意北方鋒面接近，轉為北部有局部陣雨。周五清晨鋒面通過，北部、東半部有局部短暫陣雨，但雨勢短暫，中午後就會趨緩，各地為多雲、天氣穩定。

黃恩鴻指出，周六到下周一水氣較多，尤其雨勢周六就會增加，中部以北、東北部有局部短暫陣雨，降雨機率提高且範圍廣，周日鋒面接近台灣，降雨最明顯，西半部、東北部都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有明顯較大雨勢。

他表示，下周一水氣逐漸減少、雨區縮小，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，下半天雨勢就趨緩。下周二、周三水氣較少，且吹南風溫暖，剩東半部地區、中部以北山區有局部短暫陣雨。周四到周六鋒面還在北部海面，天氣還是不穩定、水氣偏多，中部以北、東北部降雨機率較高。

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周溫度變化小，都是吹南風到西南風，白天北部地區都有28、29度，但周五鋒面剛過，北部高溫會略降為26度，其他地區則都有30度高溫，低溫部分各地普遍為20至22度。

另外，他也提醒，周五到下周一金門地區可能有濃霧，提醒民眾留意。