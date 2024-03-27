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淡海智駕電巴雙車聯動測試成功 新北將編技術手冊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北交通局今舉辦「淡海智駕電巴雙車聯動測試運行計畫成果暨新北市ITS未來發展方向說明會」。記者劉懿萱／攝影
新北交通局今舉辦「淡海智駕電巴雙車聯動測試運行計畫成果暨新北市ITS未來發展方向說明會」。記者劉懿萱／攝影

新北淡海智駕電巴雙車聯動計畫是全台首次測試雙車聯動技術，去年底結束為期2個月載客測試。新北交通局長鍾鳴時說，為讓智駕電巴能有效上路，新北2年前開始籌劃雙車聯動，與單車測試最大差別是車跟車之間的資訊交換，並將車隊編組、解除列隊及重新編組，如今技術可行將編撰技術手冊給交通部參考。

新北交通局今舉辦「淡海智駕電巴雙車聯動測試運行計畫成果暨新北市ITS未來發展方向說明會」，除提出智駕電巴雙車聯動計畫測試技術手冊外，也邀請國內外專家學者分享智慧運輸系統國際市場趨勢，作為借鏡。

鍾鳴時說，智駕電巴在新北已進行許多年，第一期針對單一車輛的安全、操控，已證明可行。不過智駕電巴要上路還欠缺環境因素，以及如何運作，因此新北2年前籌劃雙車聯動，跟單一車輛的最大的差別是車跟車之間可交換資訊，同時擴展測試範圍、增加停靠站及車輛數，時數也提高到25公里，運行時也會依據安排路線，編組、解除車隊。

鍾說，台灣智駕電巴實力堅實，也證明了運行上面可行，接下來就必須要看國家政治發展，如何運用這些機制。另外，交通局將持續推動公共運輸智慧化、提升停車管理服務與精進交通控制系統，未來更將運用AI、大數據及5G通訊等ITS技術整合相關資訊系統，建置新北智慧運輸中心。

執行淡海智駕電巴廠商勤崴國際副總經理林映帆分享，團隊過程遇到違規臨停、豪雨對光達來說易判斷成障礙物，造成車輛走走停停等，這些都需要在開放場域測試才會得到的寶貴經驗，業者也才比較知道如何處理，智駕車技術包含網路、車輛本身及軟硬體，是一個龐大產業鍊，盼未來參與更多類似案件。

新北交通局將與淡海智駕電巴廠商勤崴一同編撰技術手冊給交通部參考。記者劉懿萱／攝影
新北交通局將與淡海智駕電巴廠商勤崴一同編撰技術手冊給交通部參考。記者劉懿萱／攝影
新北交通局今舉辦「淡海智駕電巴雙車聯動測試運行計畫成果暨新北市ITS未來發展方向說明會」，邀請國內外專家學者分享智慧運輸系統國際市場趨勢。記者劉懿萱／攝影
新北交通局今舉辦「淡海智駕電巴雙車聯動測試運行計畫成果暨新北市ITS未來發展方向說明會」，邀請國內外專家學者分享智慧運輸系統國際市場趨勢。記者劉懿萱／攝影

公共運輸 新北

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