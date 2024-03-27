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「行人交通安全設施條例」初審即通過 2條文一度卡關達共識

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「行人交通安全設施條例」草案今進行審查通過。記者周湘芸／攝影
「行人交通安全設施條例」草案今進行審查通過。記者周湘芸／攝影

為洗刷行人地獄惡名，行政院會本月初通過「行人交通安全設施條例」草案，整治騎樓與排除人行道障礙，立法院內政委員會今進行審查通過，其中在第1條、第9條進行微幅文字調整，第4條、第5條中央主管機關及直轄市、縣（市）主管機關掌理項目一度意見卡關，截至傍晚5點達成共識通過，後續不需經黨團協商，送院會二三讀。

行政院會通過「行人交通安全設施條例」草案明定中央主管機關擬訂行人交通安全設施推動計畫，地方政府擬訂改善計畫及分年分期建設計畫，包括人行道及行人穿越道增設、拓寬或改善、障礙排除作業；並明定年度改善計畫績效考評、公布及獎懲機制，若考評不佳可減列補助額度。

針對人行道及騎樓障礙設施，草案也明定妨礙行人通行固定設施、設備排除方式；騎樓與無遮簷人行道擅自改建或妨礙行人通行者，未依期限完成改善罰則。

立法院內政委員會今進行初審，逐條審查14條條例，其中在第1條、第9條進行微幅文字調整，另外在第4條、第5條中央主管機關及直轄市、縣（市）主管機關掌理項目一度意見卡關，最終決議：

中央主管機關掌理項目包括制（訂）定行人交通安全設施政策方向及中央行人交通安全設施推動計畫；研擬行人交通安全設施之設計規範；督導地方主管機關辦理行人步行環境安全及便利性改善調查；研擬行人交通安全有關行動、行為、核心及風險等績效指標；協助辦理交通安全教育及相關交通安全宣導與訓練。

直轄市、縣（市）主管機關掌理項目包括辦理行人步行環境安全及便利性改善調查，並研擬改善對策；制（訂）定道路一定寬度人行道分年分期建設計畫；制（訂）定行人交通安全設施改善計畫；劃定行人友善區，執行行人空間檢核與改造措施或計畫；執行管理考核機制及加強人員訓練。

主管 人行道 機制 立法院 行人地獄 行政院

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