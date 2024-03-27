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石門水庫水位溜滑梯！蓄水率逼近3成大關 水利署：農業先用埤塘水

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫水位下探「溜滑梯」，蓄水率快跌破3成，農業優先用埤塘水。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位下探「溜滑梯」，蓄水率快跌破3成，農業優先用埤塘水。記者曾增勳／攝影

桃園石門水庫水情繼續下探，水位迅速「溜滑梯」下降至223公尺，短短5個月水位下降22公尺，蓄水率快跌破3成，水利署北區水資源分署今天表示，近日石門水庫蓄水量是歷年同期第6低，但是近1周出流量也減少，水位呈現緩降期，預估至清明節前有降雨機會，現在一期稻作本田期，已協調農水署桃園、石門管理處優先使用埤塘水源節水。

石門水庫至今天下午2時，水位223.41公尺，距10月滿水位245公尺，水位已連續下降22公尺，蓄水量6383.94萬噸、蓄水率31.1%，逼近3成大關，如再持續未下雨，水庫蓄水將跌破3成，尤其近日集水區降雨少、出水流量明顯減少，進入一期稻作本田期用水較小，如今農業用水減少80至90萬噸、每天平均30至40萬噸，民生及產業用水每天平均110萬噸，水位進入緩降期。

北區水資分署表示，為減緩石門水庫水源，該分署與桃園、石門管理處協調，面對一期租本田期用水較少，現有埤塘平均蓄水約6至8成，該分署希望2管理局優先使用埤塘供應1000萬噸水源，減緩水庫用水速度。

桃園 水資源 石門水庫

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