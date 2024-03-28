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一天吃三餐其實容易胖！日醫籲「餓了再吃」 曝理想飲食習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
傳統定時吃三餐的觀念，反而可能有肥胖風險。圖／Ingimage
傳統定時吃三餐的觀念，反而可能有肥胖風險。圖／Ingimage

肥胖除了外觀上的問題之外，還伴隨著有高血糖、高血壓、糖尿病等等風險。不少人往往會透過飲食或運動等方式，來控制自己的體重。然而，長久以來一般習慣的「一天吃三餐」概念，其實也可能有造成肥胖的風險，需要多加留意。

根據日本媒體「cookpad news」報導，日本內科醫師秋津壽男指出，比起每天三餐，義務般地在固定時間進食，不如選擇「肚子餓時再吃」，對身體健康更好。畢竟每個人的身體狀況不同，為了維持合適的體質，有些人或許並不需要吃那麼多，但也有的人可能不只三餐，一天需要進食四到五次。

此外，也可以採用坊間流行的「168」間歇性斷食法，在16個小時沒有進食下，肚子肯定會自然產生飢餓感。此時在吃下身體需要的適當食物量，就能夠避免消化不良。長久下來，也能大概掌握自己一天會消耗多少熱量，知道該怎麼吃最剛好。

有些在健身的人，或許會大量攝取蛋白質，除了正餐之外，還會額外找乳清蛋白飲用。不過若是蛋白質攝取過量，其實可能對腎臟造成負擔。一般腎功能出問題的患者，往往會在療程中，被限制蛋白質的攝取量。美國也有因為乳清蛋白喝太多，導致腎臟病的患者。

除了碳水化合物、蛋白質和脂肪三大營養素以外，也要注意其他如維生素、礦物質等營養素。當然也必須適量，過多過少都容易引起健康問題。為了維持身體健康，每天最好均衡攝取肉類、蔬菜和穀物等自然食材。

日本 腎臟病

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