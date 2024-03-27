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高雄應開日本航線 綠委籲增直航點

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
高雄綠委許智傑、邱志偉27日呼籲交通部協助高雄增加對日直飛航點，首先可佈局岡山。（邱志偉辦公室提供）
高雄綠委許智傑、邱志偉27日呼籲交通部協助高雄增加對日直飛航點，首先可佈局岡山。（邱志偉辦公室提供）

桃園機場每週直飛日本航班數是高雄機場的七倍，高雄應盡早開闢日本直飛航線！」高雄綠委邱志偉與許智傑27日共同召開記者會，呼籲交通部增加直飛日本航線，並新增日本岡山機場等直航點。對此，交通部民航局表示，會協助虎航開通直航航點，虎航表示，最快7月可以開通。

高雄直飛日本少

邱志偉表示，根據民航局統計，2024年桃園機場每週直飛日本的航點數是24個，每週航班有551班，但高雄機場每週直飛日本大阪、東京成田、名古屋、沖繩、福岡、茨城僅有6個航點數，每週航班79班，相比之下航點數相差4倍、航班數差距更達7倍，高雄迄今未達疫情前的航班數水準，有待克服。

邱志偉強調，高雄也有岡山，因此樂見此事能夠促成，未來若民航局與業者努力成功，首航班機將安排岡山區長、民代及里長共組團訪問，並向岡山縣知事介紹高雄岡山特色。許智傑則強調，過去岡山是冷門的航點，這幾年逐漸熱門，岡山盛產桃子、葡萄等農特產，要前往關西地區或瀨戶內海都相當方便。

日方地勤缺人

對此，交通部航政司陳大中科長表示，針對高雄機場能夠盡早恢復到疫情前水準，交通部會盡力協助，同時也希望日方在地勤等人力，能夠儘早恢復。民航局謝金玫組長說明，目前113年夏季班表規劃飛航6個航點，若下半年台灣虎航規劃高雄-日本岡山航點順利開航，就可達到7個航點。

台灣虎航商務長許致遠說明，高雄直飛岡山航線，目前問題是日本地勤、海關人力缺乏。最快5-6月若招考海關等人力順利，7月就可以正式發布高雄直航日本岡山的訊息。中華航空專案經理王敏菁補充，將與民航局和虎航一起努力，為高雄開闢更多航線。

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