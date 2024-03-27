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去年雲林PM2.5全台最高 5座燃煤機組將除役 可望改善空品

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局指出，中部地區在離地500公尺的空氣層仍有不明本土汙染源亟待找出改善，圖為雲嘉山區俯瞰地面。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局指出，中部地區在離地500公尺的空氣層仍有不明本土汙染源亟待找出改善，圖為雲嘉山區俯瞰地面。記者陳雅玲／攝影

環境部統計2023年各空氣汙染指標，雲林縣細懸浮微粒PM2.5、PM10懸浮微粒年平均皆為全台最高，雲林縣環保局對此表示，今明兩年麥寮燃煤發電機、福懋興業將有5組燃煤機組除役，可望大幅改善空氣品質，但中部地區在離地500公尺的空氣層仍有不明本土汙染源亟待找出改善。

雲林縣2023年細懸浮微粒PM2.5年平均濃度每立方公尺19.3微克、PM10懸浮微粒41.5微克，為全台最高，環保局指出，雲林縣在2023年的雨量天數相較2022年減少91站日數，低風速天數則增加237站日數，因高壓迴流、少雨及弱風等因素，汙染物不易擴散，造成雲林縣PM2.5及PM10濃度較高。

環保局長張喬維表示，早期雲林縣受濁水溪揚塵影響空品不佳，近年第四河川分署、雲縣府多管齊下防治，揚塵已明顯改善，雲林縣持續針對汰換高汙染的產業鍋爐、車輛著手，整體空品相較2019年前已明顯改善，但確實遇到改善瓶頸，冬末初春本土汙染仍嚴重，經採樣500公尺以上的空氣層PM2.5居高不下，有待釐清汙染源。

張喬維指出，麥寮燃煤發電機、福懋興業今明兩年將有5組燃煤機組除役，轉為天然氣機組，預估年減少燃煤近500萬噸，有望大幅改善空氣品質，接下來要面對的是中部地區不明原因的本土汙染，環境部跟美國太空總署NASA合作的「亞洲空氣品質實驗」，近日已展開密集監測，盼藉此提供精準的空氣汙染防制策略。

麥寮燃煤發電機今明兩年將有三座燃煤機組除役，可望改善空氣品質。圖／本報資料照片
麥寮燃煤發電機今明兩年將有三座燃煤機組除役，可望改善空氣品質。圖／本報資料照片

PM2.5 空氣品質 雲林

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